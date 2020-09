Presidente de México presume de enfrentar crisis por covid-19 con fórmula "única en el mundo"

México, 1 Set 2020 (AFP) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes en su informe anual de labores que los homicidios y las extorsiones del crimen organizado aumentaron durante su gestión, pese a los esfuerzos para combatirlos."Han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7,9% y 12,7%, respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada", dijo López Obrador al presentar su balance de gobierno 2019-2020 en el Palacio Nacional.El mandatario izquierdista destacó que su administración estableció una "nueva estrategia" enfocada en "procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes".Las cifras oficiales ya apuntaban a un aumento de los asesinatos. En los primeros siete meses de 2020 se registraron 20.494 homicidios dolosos.En el mismo período de 2018 esa cifra fue de 19.357, mientras que en igual lapso de 2019 subió a 20.176, de acuerdo con las autoridades.López Obrador aseguró, en cambio, que en delitos como secuestro, feminicidio y robo a transeúntes y transportistas "ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018", previo a su asunción para un período de seis años."En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio", sostuvo el mandatario, quien agradeció el trabajo de las fuerzas armadas."Ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga a los culpables, sea quien sea; ya no hay en el gobierno funcionarios como (Genaro) García Luna", añadió.El presidente aludía a un exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), enjuiciado en Estados Unidos por supuestamente recibir sobornos de criminales.López Obrador ha sido criticado por organizaciones internacionales de derechos humanos por mantener la militarización de la lucha antidrogas, acentuada desde 2006.Desde entonces han sido asesinadas más de 290.000 personas, según datos oficiales que no precisan cuántas son víctimas del combate a las mafias.Un reporte de la fiscalía de Ciudad de México elaborado en noviembre de 2019 reveló que el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación tenía ya presencia en 6 de las 16 alcaldías de la capital mexicana.jg/axm/dga