Pakistán prohíbe Tinder y Grindr por contenido "inmoral"

EFE/EPA/STRINGER/Archivo

Islamabad, 2 sep (EFE).- La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán (PTA) ha prohibido las aplicaciones de citas Tinder y Grindr, además de otras tres para conocer personas de manera virtual, por su supuesto contenido "inmoral" e "indecente".

"El contenido de estas aplicaciones va en contra de la ley", dijo este miércoles a Efe un portavoz de la PTA, Khurram Mehran.

En un comunicado difundido a última hora del martes, la PTA indicó que las aplicaciones Tinder, Grindr, Tagged, Skout y SayHi tienen "efectos negativos por su contenido inmoral e indecente", que no se ajusta a las leyes del conservador país asiático.

En Pakistán no se permiten las relaciones extramatrimoniales y la homosexualidad está tipificada como delito con penas de entre dos y diez años de prisión, aunque no se suele aplicar.

Tinder es una popular aplicación de citas con presencia en todo el mundo, mientras que Grindr está dirigida a personas LGTBI.

La PTA afirmó que contactó a los administradores de las cinco aplicaciones para que eliminasen los servicios de citas y moderase el contenido, pero estos no respondieron.

"La PTA puede reconsiderar el bloqueo de las aplicaciones si los administradores de las compañías se adhieren a las leyes locales relativas a la moderación del contenido indecente/inmoral", indicó el organismo.

El conservador e islámico Pakistán lleva semanas advirtiendo a diferentes plataformas online para que moderen su contenido.

El pasado julio, la PTA avisó a la aplicación de vídeos cortos TikTok de que moderase el contenido en su plataforma y la semana pasada pidió a Youtube que bloquease contenido vulgar, indecente, inmoral en el país.

Las autoridades paquistaníes recurre a la Ley de Delitos de Internet, aprobada por el Parlamento en 2016, para llevar a cabo estas prohibiciones, una legislación que grupos de derechos humanos aseguran que permite la censura y limita la libertad de expresión en el país.