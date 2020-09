Mujeres retiran denuncias contra Óscar Arias por supuestos delitos sexuales

En la imagen, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 2 sep (EFE).- Dos mujeres retiraron las denuncias que presentaron contra el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, por presuntos delitos sexuales.

Así lo informó este miércoles el medio digital Ameliarueda.com, que detalló que la primera revocatoria se presentó el 24 de julio pasado por parte de Alexandra Arce, y la otra el 27 de agosto por Yasmín Morales.

El medio de comunicación publicó extractos del expediente donde consta la revocatoria de Arce, mientras que el abogado de Morales confirmó la decisión de no continuar con el proceso.

Tanto los abogados de las mujeres como los del expresidente Arias afirmaron que no se pueden referir al proceso.

La Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto.

La primera denuncia contra Arias fue presentada el 4 de febrero de 2019 por la médica y activista por el desarme nuclear Alexandra Arce von Herold, quien aseguró haber sido víctima de una violación sexual en el año 2014 en la casa del político, cuando ella buscaba apoyo para la causa contra las armas nucleares.

La segunda denuncia penal fue interpuesta el jueves 7 de febrero por la Miss Costa Rica 1994, Yasmín Morales, quien acusó a Arias de abusos sexuales durante una visita que ella realizó a la casa del político atendiendo una invitación para recibir un libro.

El caso de Arias provocó en Costa Rica un incremento en los movimientos de denuncia en redes sociales #Metoo y #Yotecreo.

El Nobel de la Paz obtenido por Arias en 1987 por ser el artífice del Plan de Paz de Centroamérica es el mayor reconocimiento internacional recibido por un político de Costa Rica, galardón que le catapultó como una voz autorizada a nivel mundial para hablar de democracia, paz y desarme.

Arias declaró ante la Fiscalía en febrero de 2019 y sus abogados siempre defendieron su inocencia y afirmaron que en las denuncias existían inconsistencias.

Tras salir a la luz las dos denuncias penales, en Costa Rica aparecieron testimonios de al menos seis mujeres más que afirmaron haber sido víctimas de abusos y hostigamiento por parte de Arias, pero que no acudieron a instancias judiciales.

Los abogados de Arias informaron en marzo de 2019 que presentaron una demanda contra una mujer, cuya identidad no trascendió, por exigir 25 millones de colones (unos 45.000 dólares) a cambio de no divulgar en la prensa un supuesto delito sexual del expresidente.