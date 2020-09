25/02/2016 Michelle Jenner y Hugo Silva nos dan un adelanto del esperado regreso de "Los hombres de Paco". MADRID, 2 (CHANCE) El regreso de "Los hombres de Paco" ha sido una de las noticias del verano, televisivamente hablando. Once años después de la emisión de su último capítulo, la mítica serie de Antena 3 - protagonizada entre otros por Hugo Silva, Michelle Jenner, Paco Tous y Pepón Nieto - regresará en los próximos meses a la pequeña pantalla para alegría de sus millones de seguidores. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



El regreso de "Los hombres de Paco" ha sido una de las noticias del verano, televisivamente hablando. Once años después de la emisión de su último capítulo, la mítica serie de Antena 3 - protagonizada entre otros por Hugo Silva, Michelle Jenner, Paco Tous y Pepón Nieto - regresará en los próximos meses a la pequeña pantalla para alegría de sus millones de seguidores.



Para ir calentando motores, los protagonistas de la mítica serie, que narraba las aventuras y desventuras de un grupo de policías cuanto menos peculiares y a los que les pasaba de todo, han empezado a compartir en sus redes sociales imágenes del esperado reencuentro. Y es que el rodaje de "Los hombres de Paco" comenzó hace unos días en la Comunidad de Madrid y, pese a que se lleva con el mayor de los secretismos, tanto Michelle Jenner como Hugo Silva han publicado en sus cuentas de Instagram un regalo para sus fans en forma de fotografía.



La actriz, con un "en serio, yo creo que a este chico le conozco de algo..." ha compartido la primera imagen del rodaje con Hugo. Caracterizados como de los inolvidables Sara y Lucas - personajes que interpretaban en "Los hombres de Paco" y que protagonizaron una de las historias de amor más recordadas de la pequeña pantalla - y por los que no pasan los años, Michelle ha desatado la locura entre sus seguidores.



Hugo, por su parte, se ha decantado por compartir una imagen en la que le vemos al lado de Pepón Nieto y Paco Tous. En una especie de almacén y sin el uniforme de policía, Lucas, Mariano y Paco, cómo olvidarnos de los tres policías más torpes y tiernos de la ficción española, posan como si de la portada de un disco se tratara. Sincero y emocionado por este reencuentro, Silva sólo añade a su fotografía "No sé ni que poner #volvemos #loshombresdePaco"



El rodaje de la serie se prolongará a lo largo de las próximas semanas en la capital y sus alrededores. A buen seguro sus míticos protagonistas nos regalan alguna imagen más de lo que promete ser uno de los bombazos televisivos de 2021.