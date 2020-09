Mexicanas nominadas a premio Ariel dicen que el cine tiene deuda con mujeres

La actriz mexicana Verónica Langer posa durante la alfombra roja de la presentación de la nueva serie de Netflix ""La Casa de las Flores"", ell miércoles 8 de agosto de 2018, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 2 sep (EFE).- Cuatro de las actrices mexicanas nominadas al premio Ariel conversaron este miércoles en un encuentro en línea y todas coincidieron en que el cine mexicano tiene una deuda con las mujeres, que todavía retrata con ciertos clichés.

"Diría que todavía existe una gran deuda del cine mexicano a la mujer, porque son historias de hombre, sigue habiendo ese cliché de sobre las mujeres, como si los personajes femeninos no pudieran ser profesionistas o madres con una conflictiva particular, el sesgo esta muy cargado", expresó la actriz Verónica Langer.

Verónica Langer ("Clases de historia"), Mariana Treviño ("Polvo"), Edwarda Gurrola ("Luciérnagas") y Cassandra Ciangherotti ("Solteras") estuvieron presentes en el encuentro previo a la entrega de premios virtual por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Giovanna Zacarías ("Sonora"), la quinta nominada, se encuentra grabando una serie y solo pudo estar en los primeros minutos de la sesión.

Langer, además, consideró que las mujeres tienen todavía en el cine "un enorme terreno por ganar, muchas historias que contar".

Sus compañeras coincidieron con ella e insistieron en que, desde su trinchera, todas las personas implicadas en el mundo del cine deben aportar su granito de arena.

Aún así, Ciangherotti, nominada por sexta ocasión desde 2014, por su parte dijo entender que en ciertas ocasiones el cine refleja lo que sucede en el mundo, por lo que la sociedad debe transformarse primero.

"Las mujeres tenemos que transformar la forma en la que nos percibimos. En términos reales en nuestra sociedad siento que las mujeres cada vez se dan mas cuenta de su potencial es muy seguro que en el pasar de los años esto se vea reflejado", consideró la nominada.

Langer también dijo que las cuotas de género no son lo adecuado para que el cine se equilibre, sino más bien se debe normalizar que existan mujeres actuando, haciendo películas o produciéndolas para así poder juzgar si es un buen o mal proyecto.

Del mismo modo, opinaron que el hecho de que festivales de cine como el de Berlín hayan eliminado el género de sus categorías implica que haya menos premios, algo que es negativo para los actores y cineastas.

Pero alguna de ellas dijo entender el cambio y Ciangherotti bromeó: "Yo siento que así los hombres se van a quedar sin premios".

Durante toda la conversación, moderada por el también actor Andrés Almeida, las cinco actrices dijeron que esta nominación es "un bálsamo" en medio de la compleja situación que vive todo el mundo debido a la pandemia mundial de coronavirus y, en concreto, para los artistas, cuyo trabajo se ha visto paralizado para frenar los contagios.