Mañanera AMLO: Se deshace de subsecretarías para reducir costos

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador irá reduciendo el número de subsecretarías en su gobierno en un intento por bajar costos. Sus funciones serán absorbidas por otras entidades.

“Tenemos que ajustar el aparato administrativo porque el gobierno tiene que apretarse más el cinturón para tener presupuesto y seguir ayudando a la gente”

López Obrador ha prometido no adquirir más deuda para enfrentar la crisis económica y de salud provocada por la pandemia de covid-19. En cambio, el presidente decretó un recorte del 75% en los costos operación del gobierno federal y está disolviendo algunos fideicomisos públicos.

El gobierno presentará su presupuesto 2021 a legisladores el 8 de septiembre. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asistirá a la conferencia de prensa matutina del presidente al día siguiente para discutir el presupuesto.

López Obrador dijo que la deuda pública y los impuestos no aumentarán en términos reales el próximo año.

Otros temas

El secretario de medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, ha renunciado por razones de “salud”, según López Obrador. El mes pasado, varios medios de comunicación informaron sobre un audio comprometedor de Toledo, donde se quejó ávidamente de las divisiones dentro del gabinete del presidente y criticó la visión de López Obrador. Toledo será reemplazado por la secretaria del bienestar, María Luisa Albores

López Obrador dijo que el secretario de hacienda habló con organismos autónomos como la Fiscalía, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Suprema Corte para pedirles que ahorren dinero

Los proyectos de infraestructura, incluidas las refinerías, el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, se incluyen en las necesidades de financiamiento del presupuesto 2021

López Obrador llamó una vez más a Twitter y Facebook a transparentar los nombres de quienes compran anuncios políticos a través de sus plataformas sociales. El presidente dijo que es necesario analizar las “afiliaciones políticas” de los representantes de Twitter en distintos países. López Obrador dijo hace semanas que el jefe de Twitter México habría aceptado asistir a una de sus conferencias para explicar la postura de la compañía sobre este tema, pero la visita aún no ha sucedido

López Obrador dijo que no está de acuerdo con la posibilidad de que el INE prohíba su conferencia de prensa matutina en estados con elecciones próximas, iniciativa que el INE analiza

