LISTA DEPORTES

Miércoles 2 de septiembre de 2020.

El editor en turno es Eric Núñez hasta las 2000 GMT en Nueva York. Después de esa hora, se hace cargo Luis Ruiz en la Ciudad de México.

FÚTBOL

BARCELONA-MESSI

SIN PROCEDENCIA - La primera reunión entre el padre de Lionel Messi y los directivos del Barcelona termina, confirma a la Associated Press una persona con conocimiento de la situación. El presidente azulgrana Josep Bartomeu estuvo reunido durante 90 minutos con Jorge Messi para abordar el pedido del astro argentino de salir del club. Pero las partes no aflojaron en sus posturas. Por Tales Azzoni. 700 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

PSG-VIRUS

PARÍS - Tres jugadores del Paris Saint-Germain dieron positivo por el coronavirus, confirma el club francés. El PSG no identificó a los futbolistas, pero el diario deportivo L’Equipe asegura que los afectados son el brasileño Neymar y los argentinos Angel Di María y Leandro Paredes. 250 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

—MAN UNITED-VAN DE BEEK: Man United ficha a Van De Beek del Ajax. ENVIADO.

— ITALIA-CALENDARIO: Pirlo debutará como DT de Juventus ante Sampdoria. ENVIADO.

ORO-CAMBIOS

CIUDAD DE MÉXICO - Con un nuevo formato en la ronda de eliminación directa que podría enfrentar a los grandes favoritos México y Estados Unidos antes de la final y con Qatar como invitado, la Copa de Oro se renueva de cara a la edición de 2021. 600 palabras. ENVIADO.

DEP-FUT MEXICO-APERTURA

CIUDAD DE MÉXICO - América buscará encadenar victorias para igualar los 16 puntos del líder Cruz Azul cuando reciba a Mazatlán en partido por la octava fecha del torneo Apertura mexicano. 400 palabras. Editores: partido comienza a las 0100 GMT.

TENIS

US OPEN

NUEVA YORK - Novak Djokovic se mantiene invicto en la temporada tras vencer a Kyle Edmund en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. El número uno del mundo se recupera tras ceder el primer set y se impone 6-7 (5), 6-3, 6-4, 6-2 para quedar con foja de 25-0 este año. Por Howard Fendrich. AP Fotos. 600 palabras. Editores: en desarrollo.

CICLISMO

TOUR

PRIVAS, Francia - El jurado del Tour de Francia despoja a Julian Alaphilippe de su maillot amarillo como líder general de la carrera por recibir ilegalmente provisiones cerca del final de la quinta etapa. 500 palabras. ENVIADO.

—MUNDIAL: El Mundial de ciclismo en ruta se muda a Imola. ENVIADO.

BALONCESTO

THUNDER-ROCKETS

LAKE BUENA VISTA, Florida - Los Rockets de Houston y el Thunder de Oklahoma City disputan el último partido de la primera ronda de los playoffs de la NBA. El ganador del séptimo duelo se las verá contra los Lakers de Los Ángeles. Por Brian Mahoney. AP Fotos.

Partidos hoy en los playoffs de la NBA (Horas del este de EEUU:

En Lake Buena Vista, Florida

Miami vs. Milwaukee, 6:30 p.m.

Oklahoma City vs. Houston, 9 p.m.

NFL

ECONOMIA

SIN PROCEDENCIA - Hay que dejar algo claro desde el comienzo: La NFL no quebraría si no puede admitir a un solo fanático en los estadios durante esta temporada. De hecho, tampoco quedaría arruinada si no pusiera llevar a cabo la campaña. Desde luego, los 32 equipos y la propia liga perderán millones o quizá miles de millones de dólares. Sus socios en las transmisiones televisivas recibirán un golpe más duro que cualquiera de los propinados al astro Von Miller en el terreno. Por Barry Wilner. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BÉISBOL

PIRATAS-CLEMENTE

PITTSBURGH - Peloteros y coaches de los Piratas de Pittsburgh portarán el número 21 de Roberto Clemente en el juego del 9 de septiembre ante los Medias Blancas de Chicago. El equipo y la familia esperan que esta decisión sea un paso para que las Grandes Ligas retiren el número del legendario boricua. Por Will Graves. 450 palabras. ENVIADO.

RAYS-YANQUIS-SUSPENSIONES

NUEVA YORK - El cerrador de los Yanquis de Nueva York Aroldis Chapman es suspendido tres juegos, un día después de que lanzó una recta cerca de la cabeza del bateador emergente Michael Brosseau, de los Rays de Tampa Bay, ante quienes consiguió su primer salvamento de la temporada. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Juegos hoy en las Grandes Ligas (Horas del este de EEUU):

San Francisco en Colorado, 3:10 p.m.

N.Y. Mets en Baltimore, 4:05 p.m.

San Luis en Cincinnati, 6:40 p.m.

Toronto en Miami, 6:40 p.m.

Chicago Cachorros en Pittsburgh, 7:05 p.m.

Tampa Bay en N.Y. Yanquis, 7:05 p.m.

Washington en Filadelfia, 7:05 p.m.

Atlanta en Boston, 7:30 p.m.

Detroit en Milwaukee, 7:40 p.m.

Cleveland en Kansas City, 8:05 p.m.

Chicago Medias Blancas en Minnesota, 8:10 p.m.

Texas en Houston, 8:10 p.m.

Arizona en L.A. Dodgers, 9:40 p.m.

San Diego en L.A. Angelinos, 9:40 p.m.

Oakland en Seattle, pospuesto.

