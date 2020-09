Las grandes fechas de Camboya desde la toma del poder de los jemeres rojos

Principales fechas del reino de Camboya desde la llegada al poder de los jemeres rojos, en 1975:

1975:

- 17 de abril: los jemeres rojos entran en Phnom Penh. Pol Pot somete al país a un régimen de terror que acabará con la vida de dos millones de personas.

1979:

- 7 de enero: caída de Phnom Penh. Los vietnamitas instalan un nuevo régimen, contra el que combaten los jemeres rojos, los nacionalistas y los monárquicos.

1985:

- 14 de enero: Hun Sen es nombrado primer ministro. 35 años más tarde continúa en el poder.

1989:

- 27 de septiembre: Vietnam asegura haber retirado todas sus tropas de Camboya.

1991:

- 23 de octubre: firma en París de un tratado de paz. Camboya queda bajo tutela de la ONU hasta la organización de elecciones.

1993:

- 23 de mayo: elección de una Asamblea Constituyente.

- 24 de septiembre: nueva Constitución que restaura a Norodom Sihanuk en el trono. Su hijo Norodom Ranariddh es elegido primer primer ministro y Hun Sen es designado segundo primer ministro, bajo la presión de la ONU.

1994:

- 7 jul: los jemeres rojos son declarados "fuera de la ley".

1996:

- 8 de agosto: 4.000 jemeres rojos, entre ellos el ex ministro de Relaciones Exteriores Ieng Sary, declaran su apoyo al gobierno.

1997:

- 5 y 6 de julio: Hun Sen destituye a Norodom Ranariddh.

1998:

- Fines de marzo: cae el último bastión de los jemeres rojos en Anlong Veng. Huida de los líderes históricos.

- 15 de abril: muere Pol Pot, a los 73 años.

1999:

- 6 de marzo: arresto de Ta Mok, último jefe rebelde de los jemeres rojos, llamado el "Carnicero". Morirá en 2006 sin ser juzgado.

- 10 de mayo: Arresto del ex jefe de la prisión en Phnom Penh, Kaing Guek Eav, alias "Duch".

2003:

- 6 de junio: tras años de negociaciones, la ONU y el gobierno de Camboya firman un acuerdo para crear un tribunal con participación internacional que juzgue a los ex dirigentes de los jemeres rojos.

2004:

- 14 de octubre: Norodom Sihamoni se convierte en rey tras la abdicación sorpresiva de su padre, Norodom Sihanuk.

2007:

- Septiembre/Noviembre: arresto del "hermano número dos", Nuon Chea; del ex ministro de Relaciones Exteriores, Ieng Sary; de su esposa, Ieng Thirith, ex ministra de Asuntos Sociales; y de Khieu Samphan, ex jefe de Estado del régimen jemer rojo.

2009:

- 17 de febrero: inicio del proceso de "Duch", el primero ante el tribunal internacional.

2010:

- 26 de julio: Duch es condenado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

2011

- 27 de junio: inicio del juicio de Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan y Ieng Thirith, los cuatro máximos dirigentes jemeres rojos todavía en vida.

- 21 de noviembre: reinicio de los juicios de Nuon Chea, Ieng Sary y Khieu Samphan, todos ellos octagenarios. El proceso se divide en tres segmentos, para acelerar los veredictos. El primero se concentra en los desplazamientos forzados de la población, el segundo en los "crímenes contra la humanidad" y el tercero en las acusaciones de "genocidio".

2012:

- 3 de febrero: Duch es condenado en segunda instancia a cadena perpetua.

- 16 de septiembre: Ieng Thirith es liberada.

- 15 de octubre: fallece el exrey Norodom Sihanuk.

2013:

- 14 de marzo: fallece Ieng Sary, a los 87 años de edad.

2014:

- 7 de agosto: Nuon Chea y Khieu Samphan son condenados a cadena perpetua por "crímenes contra la humanidad".

2015:

- 22 de agosto: deceso de Ieng Thirith.

2018:

- 6 de septiembre: Hun Sen es reelecto sin sorpresa tras unas controvertidas legislativas a fines de julio.

- 16 de noviembre: Nuon Chea y Khieu Samphan son condenados a cadena perpetua por "genocidio". Es la primera vez que se reconoce ese cargo para los crímenes cometidos por el régimen ultramaoísta.

2019:

- 4 de agosto: deceso de Nuon Chea a la edad de 93 años.

2020:

- 2 de septiembre: deceso de Duch, a los 77 años.

