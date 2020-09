Lanzan campaña contra la violencia infantil en Argentina ante el aumento de casos

Un grupo de niños juega al fútbol en una calle de Villa 21 en Buenos Aires, Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- Argentina lanzó este miércoles una campaña para prevenir la violencia en el hogar contra niños, ante el aumento de casos registrados durante la extensa cuarentena por la pandemia del coronavirus.

"De los chicos y las chicas somos responsables", es el lema de la campaña impulsada por el Gobierno nacional y entidades de la esfera pública y la sociedad civil, entre ellas Unicef y la Red por la Infancia, para destacar la necesidad de que las personas adultas tomen un rol activo en la prevención y el abordaje de estos hechos de violencia.

Los llamados a la línea oficial para solicitar ayuda en casos de violencia familiar o sexual crecieron un 20 % durante la cuarentena respecto a igual período de 2019, de acuerdo a los datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En tanto, la cantidad total de niñas y niños que sufrieron estos tipos de violencias en general se incrementó un 23 %; específicamente, los casos de violencia familiar subieron un 28 % y los de violencia sexual, un 13 %.

En tanto, el número de menores que sufrieron violencia en el entorno digital, ya sea a través de "grooming" o la utilización de imágenes en pornografía, registró un alza del 267 %, según las estadísticas.

Además, "en Argentina el 70 % de los chicos y las chicas sufre algún tipo de violencia en su hogar como gritos, insultos o golpes", alerta la campaña oficial en base a datos de UNICEF.

EL AISLAMIENTO INCREMENTA EL RIESGO DE VIOLENCIAS CONTRA NIÑOS

Las medidas de aislamiento social obligatorio comenzaron a regir en Argentina el 20 de marzo, una semana después de que se suspendieran las clases en las escuelas y universidades de todo el país.

La interrupción desde entonces de las clases presenciales y de actividades deportivas y sociales no sólo impacta en la salud emocional y física de los niños y adolescentes por la falta de contacto con sus pares y adultos de referencia sino que también "dificulta los pedidos de ayuda que los propios niños y niñas puedan hacer, o la intervención de personas cercanas que puedan detectar situaciones de maltrato y requerir asistencia del Estado", según advierte la campaña pública.

"Esta campaña masiva que une a tantos referentes y organismos nos da la oportunidad de poner en la agenda los distintos tipos de violencia que sufren 7 de cada 10 niños y la importancia de que todos los adultos nos involucremos y sepamos cómo actuar. Por más que la mayor parte de la violencia se da en el ámbito intrafamiliar, no es un hecho privado. Debemos informarnos y actuar", remarcó Paula Wachter, directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia.

Los expertos alertaron que en los casos de violencia en el hogar, las personas que están al cuidado de los menores de edad muchas veces también están expuestas al maltrato y no pueden o no se animan a denunciarlo.

El contexto de aislamiento social para contener la pandemia de la COVID-19, advirtieron los especialistas, aumenta los factores de riesgo y disminuye los de protección, ya que los chicos y chicas no se encuentran en contacto directo con los sistemas de salud, educación y protección.