La seriedad de Terelu Campos tras las declaraciones de su madre pidiendo justicia para Rocío Carrasco

24/06/2020 Terelu Campos evita echar más leña al fuego y prefiere no opinar sobre las críticas que los Mohedano han hecho a su madre



MADRID, 2 (CHANCE)



Tres días después de la emisión del "Hormigas Blancas" sobre Rocío Jurado, María Teresa Campos y sus controvertidas declaraciones pidiendo justicia para Rocío Carrasco y clamando al cielo que por favor la ayudase, siguen dando mucho que hablar. Y es que la veterana colaboradora está recibiendo duras críticas por parte de Antonio David Flores y de la familia Mohedano, que consideran que estuvo bastante desafortunada.



Sin embargo, de momento María Teresa, tranquila en su mansión a las afueras de Madrid, ha preferido no entrar en polémicas y no se ha pronuciado acerca de todo lo que se está diciendo en los últimos días. A quien sí hemos podido ver ha sido a Terelu Campos, hija mayor de la presentadora.



Muy seria, la colaboradora, que acaba de cumplir 55 años, prefiere no echar más leña al fuego y, fiel a su carácter conciliador - que en ocasiones en "Sálvame" han tildado de cobarde, puesto que no le gusta buscar enfrentamientos - da la callada por respuesta.



Así, aunque preguntamos a Terelu qué opina sobre las reflexiones de María Teresa hablando de Rocío Carrasco y qué le parecen las críticas que ha recibido su madre, prefiere moderse la lengua y, con unos ojos que hablan por sí mismos, fulmina a nuestra compañera.