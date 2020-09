La educación digital profundiza la brecha socioeconómica en Bolivia

Por Mónica Machicao

LA PAZ, 2 sep (Reuters) - Sergio Meruvia, un estudiante de 15 años que vive en un barrio humilde de La Paz, intenta mantener al día su educación a través de las clases virtuales. Pero los datos móviles son muy costosos y tiene que salir a trabajar para poder pagarlos.

Meruvia, al igual que el 80% de los bolivianos, asiste a una escuela pública para educarse. Pero la pandemia cambió todo al obligar a los estudiantes a tener que mejorar su acceso a internet, requiriéndoles un esfuerzo económico extra.

"Es muy diferente (estudiar en pandemia), algunos profesores no pueden expresarse bien porque no tienen buen internet o algunos que son antiguos no saben manejar sus celulares”, dijo Meruvia, quien vende alcohol en gel en las calles para afrontar los gastos de su educación.

La situación cambió también para quienes asisten a escuelas privadas. Para Raisa y Camila Kattan las clases son de mejor calidad, pero sus padres afrontaron grandes gastos para garantizar su educación de la institución privada St. Andrews.

"Tuvimos que invertir en una computadora extra, cámara y audífonos para cada una de mis hijas, porque cada una necesita su privacidad para poder aprovechar verdaderamente las clases”, dijo Patricia Kattan, madre de Raisa y Camila.

Los legisladores del país están debatiendo en el Congreso luego de que el Gobierno clausurara el año escolar y la Asamblea Legislativa exigiera la apertura inmediata de clases virtuales.

“No se puede clausurar la educación, por eso inmediatamente deben activarse mecanismos para pasar clases virtuales y que el Gobierno cumpla con su mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación”, dijo a Reuters Víctor Ramírez, Senador del MAS.

La profunda brecha reside en la falta de acceso a internet. Según un informe de ATT, organismo gubernamental de telecomunicaciones, este servicio llega solo al 40% de la población y solo al 3% en el caso de las zonas rurales, donde las clases se detuvieron por completo desde marzo. (Reporte de Sergio Limachi, Monica Machicao, Paul Vieira. Escrito por Marina Lammertyn. Editado por Nicolás Misculin)