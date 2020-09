La Comunidad Andina aportará 500.000 dólares a la OPS para vacunas contra la COVID-19

La ministra de relaciones exteriores de Colombia, Claudia Blum. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Lima, 2 sep (EFE).- La Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración internacional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hará una aportación de 500.000 dólares a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para facilitar la vacunación contra la COVID-19 de comunidades vulnerables.

La donación partirá del Gobierno colombiano, que hará este aporte a nombre de la CAN como parte de su presidencia temporal del organismo, según anunció su canciller, Claudia Blum, durante la vigésima reunión extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

La canciller colombiana invitó a sus pares de Bolivia, Ecuador y Perú a unirse a esta iniciativa para asegurar la vacunación frente al coronavirus de la población de la Comunidad Andina una vez que se comience a comercializar alguna de las vacunas que ya están en fase de pruebas en países como Colombia y Perú.

HOJA DE RUTA CLIMÁTICA

Durante esa reunión, los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países acordaron elaborar una carta ambiental andina con los principios, ejes y metas a cumplir de manera conjunta para adecuarse a la Agenda 2030 y alcanzar los objetos de desarrollo sostenible (ODS).

La carta ambiental también tendrá como objetivo salvaguardar los ecosistemas y fomentar el uso racional de la biodiversidad de la región para el bienestar de las respectivas poblaciones nacionales y del planeta.

Para elaborar este instrumento, la Comunidad Andina creará un grupo de trabajo formado por las cancillerías y los ministerios de Ambiente de los cuatro países.

120 DÍAS PARA SU ELABORACIÓN

Este grupo tendrá un plazo de 120 días para presentar la carta ambiental andina, en cuyo proceso contará con el apoyo técnico de la secretaría general que ostenta actualmente el colombiano Jorge Hernando Pedraza.

El secretario general de la CAN resaltó que la decisión de crear esta carta ambiental da cumplimiento a la declaración presidencial andina del pasado 8 de julio, tema impulsado por el presidente colombiano, Iván Duque, en el marco del plan de trabajo de la presidencia pro tempore a cargo de Colombia.

Los cuatro países también aprobaron un proceso para fortalecer a la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene como meta hacer viables las reformas necesarias para reconducir la institucionalidad y funcionamiento de esta institución educativa que pertenece al Sistema Andino de Integración.

CAF PROPONE FONDO DE REACTIVACIÓN

Con miras a la recuperación económica posterior a la pandemia, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presentó una propuesta sobre el Fondo de Financiamiento de proyectos de Infraestructura Física y Digital a fin de generar inversión en infraestructura como motor de la reactivación.

Esta propuesta será estudiada por los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio que participaron cuadragésimo séptima reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado con los Representantes de la Comisión Andina.