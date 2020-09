La checa Kvitova vence a la ucraniana Kozlova y pasa a tercera ronda del Abierto de EE.UU.

En la imagen un registro de la tenista checa Petra Kvitova, quien venció a la ucraniana Kateryna Kozlova, con parciales de 7-6 (3) y 6-2, y accedió así a la tercera ronda de del Abierto de EE.UU. EFE/Omer Messinger/Archivo

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 2 sep (EFE).- La checa Petra Kvitova, sexta cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, alcanzó este miércoles la tercera ronda al vencer por 7-6 (3) y 6-2 a la ucraniana Kateryna Kozlova.

Kvitova, de 30 años, quien juega su decimotercer Abierto, donde ha alcanzado dos veces los cuartos de final, tendrá como próxima rival a la ganadora del partido entre la estadounidense Jessica Pegula y la belga Kristen Flipkens.

Después de un set muy igualado, que se tuvo que decidir en el 'tie-break', la clasificación se definió en una hora y 40 minutos.

Kvitova, exnúmero dos del mundo y dos veces ganadora del torneo de Wimbledon; y Kozlova, 99 de la clasificación, se encontraron hoy por primera vez en una cancha.

El Abierto de Estados Unidos es el único torneo de Grand Slam en el que Kvitova aún no ha alcanzado las semifinales.

Kvitova puso hoy 33 ganadores contra 22 errores no forzados, en una demostración del poder de sus golpes de derecha.

También el primer servicio, como se esperaba, fue clave para la victoria de Kvitova, ya que ganó el 89 por ciento de los puntos el día en que ese tiro encontró con éxito el área de servicio.

Kozlova usó algunos pases limpios y golpes de fondo impresionantes en la línea para mantener el partido competitivo, mientras buscaba la tercera victoria entre los 20 mejores de su carrera.

Sin embargo, la tenista ucraniana, de 26 años, aún no ha podido alcanzar una tercera ronda de un torneo de Grand Slam, cayendo a 0-4 en los partidos de segunda ronda en los mayores.

En otros resultados de la competición individual femenina, las favoritas encabezadas por la croata Petra Martic (8), la estonia Anet Kontaveit (14) y la alemana Angelique Kerber (17) también lograron el pase a la tercera ronda.

La sorpresa la dio la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, que arrolló por 6-1 y 6-2 a la checa Marketa Vondrousova, duodécima cabeza de serie.