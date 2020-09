Jokic pone a los Nuggets en las semifinales; Tatum a los Celtics con 2-0 ante los Raptors

Rudy Gobert (2-d) de los Jazz de Utah en acción frente a Nikola Jokic (d) de los Nuggets de Denver, durante un partido de la NBA en Kissimmee, Florida (EE.UU.), hoy 1 de septiembre de 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 1 sep (EFE).- Las aportaciones individuales del pívot serbio Nikola Jokic y de alero Jayson Tatum fueron las claves que permitieron a sus respectivos equipos de los Nuggets de Denver conseguir el pase a las semifinales de la Conferencia Oeste y a los Celtics de Boston ponerse con ventaja de 2-0 en la serie que ya disputan en la Conferencia Este.

Jokic se erigió en el héroe de los Nuggets al anotar la canasta que rompió el empate en el marcador y permitió a su equipo vencer 80-78 a los Jazz de Utah en el decisivo séptimo partido de eliminatoria de primera ronda de los playoffs que al final ganaron 4-3 al mejor de siete.

Lo hicieron después de remontar una desventaja de 1-3 en la serie y convertirse en el duodécimo equipo en la historia de la NBA, que lo consigue, aunque los primeros que lo hicieron a pesar de haberse dejado arrebatar una ventaja de 19 puntos en el marcador.

Los Nuggets también pudieron haber hecho historia negativa si el Mike Conley hubiese anotado el triple que intentó con el último tiro de la noche.

Ahora los Nuggets comenzarán la serie de semifinales de la Conferencia Oeste frente a Los Angeles Clippers, que en la primera ronda ganaron por 4-2 a los Mavericks de Dallas.

Después de la canasta de Jokic, los Jazz pasaron el balón al su escolta estrella, Donovan Mitchell, tras haber perdido un tiempo muerto por parte del entrenador del equipo de Utah, Quin Snyder.

Los Nuggets se lo robaron y corrieron hacia un contraataque, pero el alero Torrey Craig falló la bandeja.

Utah volvió a tener el balón y lo pasó enseguida a Conley, cuyo tiro al final reboto en el aro y no pudo evitar la derrota y eliminación del equipo de Utah.

Jokic acabó con un doble-doble de 30 puntos y 14 rebotes y el base canadiense Jamal Murray anotó otros 17 tantos, que al final también ayudaron al decisivo triunfo.

El ala-pívot Michael Porter Jr. se quedó a las puertas de un doble-doble con 10 puntos y nueve rebotes, mientras que los Nuggets tienen marca de 3-3 en los decisivos séptimos partidos.

Mientras que Mitchell anotó 22 puntos, pero sin que pudiese ser factor ganador de los Jazz como le sucedió en los tres últimos partidos de la remontada de los Nuggets.

El pívot francés Rudy Gobert hizo una gran labor individual y en el juego interior al conseguir un doble-doble de 19 puntos, 18 rebotes y dos tapones.

Pero le faltó anotar los puntos decisivos que si logró Jokic, con quien mantuvo un gran duelo individual, que al final cayó del lado del pívot serbio.

Mientras que el protagonismo de Tatum y el base-escolta Marcus Smart fue la clave de la remontada de los Celtics que ganaron 102-99 a los Raptors de Toronto en el segundo partido de la eliminatoria que dominan 2-0 al mejor de siete.

Tatum, que aportó 34 puntos, con ocho rebotes y seis asistencias, volvió a ser el líder encestador de los Celtics, que también jugaron una gran defensa en los momentos claves del cuarto periodo.

Si Tatum respondió como la nueva estrella indiscutible de los Celtics y de la NBA, Smart se encargó poner el espíritu de lucha y los triples que rompieron por completo a la defensa de los Raptors, los actuales campeones de la NBA.

Smart mostró de inmediato que no le gustó una personal que le pitaron los árbitros al final del tercer cuarto, un momento que hizo que pareciera que los Raptors estaban tomando el control del partido.

Entonces, en el último cuarto, Smart se encargó de tomarse el partido como algo propio y en sus manos, lo que hizo que el ritmo del juego y el marcador cambiasen de inmediato con los 16 puntos que anotó en los tres primeros minutos deslumbrantes del inicio del último periodo.

El resto fue un triunfo merecido de los Celtics que dejan a los Raptors con serios problemas de cara al resto de la serie que disputan al mejor de siete.

Smart anotó cinco triples en un lapso de 3:04, convirtiendo el último de ellos en una jugada de cuatro puntos mientras los Celtics borraban lo que había sido un déficit de 12 puntos al final del tercero.

El base-escolta se convirtió en el segundo jugador en estos playoffs con cinco triples en un último cuarto. Murray, de los Nuggets, lo hizo dos veces en los primeros seis partidos ante los Jazz.

El base Kemba Walker anotó 11 de los últimos 16 puntos de Boston desde que Smart había protagonizado las genialidades de los triples, el último de ellos un salto hacia atrás en el minuto final del partido, y los Celtics se sumaron a una temporada de dominio sobre Toronto.

No solo lideran la serie 2-0, sino que están 3-0 contra los Raptors en la burbuja de reinicios de la NBA y 5-1 contra ellos esta temporada cuando el jueves disputen el tercer partido de la serie.

Smart anotó 19 puntos, Walker 17 y el escolta Jaylen Brown llegó a los 16 con los Celtics, que como equipo dominaron bajo los aros al capturar 44 rebotes por 41 de los Raptors, que al final se quedaron sin capacidad de reacción en los momentos decisivos.

El alero inglés OG Anunoby anotó 20 puntos como líder del equipo de Toronto, que logró otros 19 del escolta Fred VanVleet, quien falló un tiro de nueve metros cuando expiró el tiempo reglamentario.