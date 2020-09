Jay Monahan asegura que pandemia de COVID-19 no afectará premios de jugadores

En la imagen el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan. EFE/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 2 sep (EFE).- El comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, anunció este miércoles que la pandemia del coronavirus no afectará en el futuro los premios que tengan que recibir los jugadores en los torneos en que participen, aunque no haya espectadores en un futuro predecible.

A partir del próximo viernes, 30 jugadores que compiten en el Tour Championship de la FedEx Cup, en East Lake (Georgia, EE.UU.), lucharán por un premio de 45 millones de dólares en los que se incluye el bono de 15 millones que recibirá el ganador.

A pesar del impacto en los ingresos que tuvo el PGA Tour debido al cierre de 13 semanas y las pérdidas financieras sufridas cada semana que la gira se juega sin aficionados, Monahan anunció un robusto calendario de 50 torneos para la temporada 2020-21 que comienza la próxima semana y concluye dentro de un año en el Tour Championship.

"Todavía vivimos en un mundo de incertidumbre", admitió Monahan en East Lake Golf Club, sede del Tour Championship, que comienza el viernes.

"Pero aunque el 30 por ciento de nuestros torneos no los hemos realizado, el apoyo de nuestros patrocinadores ha sido excepcional y también los 35 millones de dólares que nuestros jugadores han generado para ayudar en la lucha contra el COVID-19".

Monaham se mostró optimista con que el próximo año todo volverá a la normalidad y la posición de crecimiento que ya se ha visto a pesar de la pandemia del coronavirus.

El descanso de 13 semanas, en esencia, fue un recorte salarial para los jugadores, que no pudieron competir y recibir ingresos durante ese periodo de tiempo que llegaron hasta los 80 millones de dólares.

Ya ha habido 13 torneos disputados desde que se reinicio la competición, todos ellos sin espectadores, algo que Monahan calificó como de un "fuerte golpe financiero" para los grupos de organizaciones locales, que todavía tienen facturas por pagar.

Sin embargo, el PGA Tour está ayudando para que puedan cubrir sus costos y aún hacer contribuciones caritativas, algo que Monahan reconoció como un modelo que no puede durar para siempre.

Por lo tanto, dentro de tres semanas el PGA Tour volverá a tener pro-ams en sus torneos, comenzando con el Corales Puntacana Resort & Club Championship en República Dominicana.

Los torneos Korn Ferry Tour y PGA Tour Champions han tenido pro-ams, lo que les ayude a conseguir más ingresos.

Los aficionados a menudo pagan 5.000 dólares o más por la posibilidad de agruparse con profesionales el día anterior a un torneo.

El dinero recaudado a través de esos eventos representa una parte importante de los ingresos operativos de un torneo, que de esa manera no ven afectados por la falta de venta de entradas y patrocinio local.

El patrocinador principal, así como los derechos de televisión, cubren el dinero del premio.

En cuanto al gran interrogante ¿cuándo podrán volver los espectadores a los campos de golf?, Monahan se mostró indeciso. "Cada torneo está comenzando a planificar múltiples resultados potenciales y, con suerte, planificando el regreso de lo que conocemos como normal, y son los aficionados al campo", comentó.

"Pero estoy realmente orgulloso del trabajo que el equipo ha hecho para reconstruir sistemáticamente nuestro camino de regreso a eso, aunque solamente cuando sea seguro para ellos".

Mientras tanto, Monahan dijo que "hay ansiedad por restablecer los pro-ams. Obviamente, es una fuente de ingresos muy importante y una fuente de conexión con la comunidad".

Como parte del 2020-21 programado que se dio a conocer el miércoles, los eventos de Bermuda y Punta Cana ahora serán torneos completos de puntos de la Copa FedEx con invitaciones de Masters dirigidas al ganador.

El Arnold Palmer Invitational pasará a la semana siguiente al WGC-Mexico Championship, seguido del Players Championship y el Honda Classic.

El Campeonato de Valspar se moverá después del Masters y se jugará la semana anterior al Campeonato de Wells Fargo, mientras que el 3M Open seguirá al Open que se jugará en el Royal St. George's, en Sandwich, Inglaterra.

Finalmente, el WGC-FedEx St. Jude Invitational en Memphis seguirá al Torneo Olímpico de Golf Masculino.