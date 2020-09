Irán elogia el apoyo al acuerdo nuclear contra EEUU =(Video+Fotos)= Teherán, 2 Set 2020 (AFP) - El presidente iraní, Hasan Rohani, elogió el miércoles las muestras de unidad al acuerdo nuclear de 2015 de los signatarios, después de que estos rechazaran los esfuerzos de Estados Unidos para restaurar sanciones internacionales.Reino Unido, China, Francia, Alemania y Rusia --llamados los "4+1"-- intentan salvar el acuerdo después de que Estados Unidos se retirara unilateralmente en 2018 y reimpusiera sanciones a la República Islámica.Irán redobló sus actividades nucleares en el último año en represalia a la salida de Washington del acuerdo, oficialmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA)."Afortunadamente, ayer [martes] en Viena, los 4+1 declararon claramente que apoyan el JCPOA y que Estados Unidos no tiene derecho a abusar de él", señaló Rohani tras la reunión semanal del gabinete retransmitida por la televisión estatal."No solo se ha retirado del JCPOA sino que también ha castigado a quien lo ha cumplido", añadió.Rohani calificó la decisión de Washington de reimponer sanciones de la ONU contra Irán de "inútil e infantil".La alta funcionaria de la Unión Europea, Helga Schmid, quien presidió las conversaciones en Viena, dijo que los participantes estaban "unidos en la determinación para preservar" el acuerdo nuclear.Schmid señaló que Estados Unidos no puede iniciar el proceso de reimposición de sanciones de la ONU a Irán utilizando una resolución del Consejo de Seguridad que consagra un acuerdo que ha abandonado.En un impulso a las conversaciones del martes, Irán acordó la semana pasada permitir que los inspectores nucleares de la ONU visiten dos sitios sospechosos de haber albergado actividades no declaradas a principios de la década de 2000.El Consejo de Seguridad de la ONU bloqueó la semana pasada el intento estadounidense de volver a imponer sanciones.Washington tampoco logró reunir suficientes apoyos para extender el embargo de armas a Irán, que está previsto que comience a revertirse a partir de octubre.Rohani calificó los esfuerzos contra Estados Unidos de "victoria" para Teherán y "fracaso vergonzoso" para Washington.amh/mj/pjm/kir/bc/mar -------------------------------------------------------------