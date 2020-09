Imparable Duplantis: 12 triunfos seguidos

EFE/EPA/LAURENT GILLIERON

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- En la Plaza Europa de Lausana, bajo el Gran Puente, lejos de los estadios, el sueco Armand Duplantis reafirmó su condición como nuevo rey de la pértiga y su imparable momento, de nuevo por encima de los seis metros, con 6,07; incontestable incluso para un notable Sam Hendricks para sumar en la citada localidad suiza, en la Liga Diamante, su duodécimo triunfo seguido del año.

Hasta el final, incluso, con una impecable acumulación de saltos hasta entonces (superó a la primera cada uno de los retos hasta que probó con los 6,15 metros), rebuscó mejores marcas. El récord del mundo está en 6,18. También es suyo, el pasado febrero en pista cubierta en Glasgow. Este miércoles al aire libre intentó el 6,15 con un último salto. No lo logró. Se quedó en los 6,07 metros.

Con aforo limitado a 1.000 personas, en el corazón de la ciudad, mientras seguía la vida normal de la urbe, ajena a una competición que ha cambiado de escenario y ha reducido sus modalidades a nada más las pruebas de pértiga por la pandemia del Covid-19, todo quedó en un pulso vibrante entre él y Hendricks desde los 5,87 metros.

Imponentes los dos, superó Kendricks los 5,87 a la primera, después respondió Duplantis, igual que ocurrió en el siguiente intento de 5,92 para abordar después los 5,97, que prosiguió con el firme trayecto de ambos hacia los seis metros: Hendricks rebasó los 5,97 también a la primera. Lo mismo hizo de nuevo Duplantis, además con una autoridad increíble, por la solvente altura del salto.

Más aún: Kendricks superó después ya los 6,02. La mejor marca del año, que había trazado Duplantis el pasado 23 de agosto en el estadio Olímpico de Estocolmo. Pero no hay manera de doblegar al atleta sueco, que contestó con una rotundidad irrebatible. Seis saltos, seis éxitos. Y ya por encima de 6 metros.

No le quedó más que aplaudir a Kendricks. El desafío era enorme. Si quería ganar a Duplantis, debía franquear la mejor marca de su vida (6,06). Tenía que saltar este miércoles 6,07; ya cuando la noche asomaba en el cielo de Lausana y la penumbra ensombrecía la carrera hacia cada salto. Y entonces la presión ya pasó al estadounidense, en cuanto él erró el primer intento y su oponente lo superó a la primera, aunque esta vez sí rozó el listón.

Significó ya el triunfo indiscutible, porque Hendricks no fue más allá. A él, en cambio, aún le quedaba desafiar lo preestablecido. Fue a por 6,15 (el récord del mundo suyo está en 6,18). Al aire libre, en 6,14. Solo probó una vez. Falló.

Antes, del quinto al noveno puesto, ya había habido un primer 'corte': 5,72 metros. Nadie más que ellos cuatro los superaron. No llegaron hasta ahí ni las mejores marcas personales de la temporada del italiano Claudio Michel Stecchi, que fue noveno con 5,52, y del polaco Pawel Wojciechowski, que terminó octavo con 5,52.

Ni tampoco con la mejor marca de su carrera al francés Thibaut Collet, con 5,62. Fue sexto. La séptima posición correspondió al estadounidense Christopher Nilsen, campeón panamericano en 2019 y ante su primer torneo del año al aire libre, y la cuarta a su compatriota Cole Walsh, también con 5,62 como medida superada.

ANGELICA BENGTSSON, GANADORA EN CATEGORÍA FEMENINA CON 4,72

La sueca Angelica Bengtsson, en categoría femenina, fue la única que franqueó los 4,72 metros. Nadie más. Ni su compatriota Michaela Meijer, segunda en la lista mundial del año y que fue cuarta, con 4,64. Ni la británica Holly Bradshaw, segunda, ni la suiza Angelica Moser, tercera con la mejor marca de su carrera, también con 4,64, igual que la francesa Marion Lotout, que fue quinta.

Ya con el triunfo asegurado con su mejor registro personal de la temporada, Bengtsson abordó los 4,84 metros, cuatro centímetros por encima de la marca más alta de su carrera (4,80). No la rebasó en ninguno de los tres intentos.

Mientras, la venezolana Robeylis Peinado se quedó en 4,44 metros, este miércoles insuperables para ella, aunque su mejor marca personal sea de 4,70. Tampoco abordó con éxito esa altura la suiza Andrina Hodel. Ni siquiera ahí llegaron la checa Romana Malavoca ni la eslovena Tina Sutej, que fueron octava y novena, respectivamente.