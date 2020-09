HRW: Tanzania aumenta la represión de opositores ante los comicios de octubre

EFE/KIM LUDBROOK/Archivo

Nairobi, 2 sep (EFE).- Las autoridades de Tanzania han aumentado la represión de partidos opositores, medios de comunicación y organización no gubernamentales ante las elecciones generales del próximo 28 de octubre, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).

Desde mediados de junio, al menos 17 opositores y críticos del Gobierno del presidente John Magufuli, que opta a la reelección, han sido detenidos en este país de África del Este, indicó HRW en un comunicado emitido en Nairobi.

Las autoridades también han actuado contra oenegés para limitar su capacidad de supervisar las elecciones, pues la Comisión Nacional Electoral publicó en julio listas de entidades aprobadas para ejercer como observadores electorales, pero excluyó a importantes organizaciones que coordinaron antes la supervisión de los comicios.

Las listas dejaron fuera a las principales organizaciones de derechos humanos, como la Coalición de Defensores de Derechos Humanos de Tanzania o el Centro Legal y de Derechos Humanos.

RESTRICCIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asimismo, señaló HRW, el Ejecutivo ha impuesto nuevas restricciones a los medios de comunicación, revocando la licencia de un periódico afiliado a un miembro de la oposición y restringiendo la libertad de periodistas por informar sobre la COVID-19.

Según Magufuli, el país se ha salvado de la pandemia de coronavirus gracias a sus continuas plegarias a Dios.

Desde finales de abril, el Gobierno no actualiza el número oficial de contagios de COVID-19, que ha provocado 509 casos y 21 muertes.

El Gobierno también adoptó este junio regulaciones que prohíben a los medios de Tanzania trabajar con medios extranjeros sin personal de la Autoridad Reguladora y de Comunicaciones u otra agencia gubernamental presente.

Igualmente, restringió el pasado julio la publicación de contenidos en redes sociales e internet, incluidos aquellos que apoyan la organización de manifestaciones o que "promueven la homosexualidad".

"No es una coincidencia que el Gobierno de Tanzania haya aumentado su represión de la oposición, los grupos de activistas y los medios de comunicación tan cerca de las elecciones", afirmó Oryem Nyeko, investigador sobre África de Human Rights Watch.

"En lugar de defender el derecho a la libre expresión en este momento crítico, las autoridades han adoptado medidas que suscitan preocupaciones acerca de que las elecciones sean libres y justas", agregó Nyeko.

Desde que el presidente Magufuli asumió el cargo en 2015, el Gobierno se ha caracterizado por adoptar medidas enérgicas contra los medios de comunicación críticos y la oposición política.