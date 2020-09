Hong Kong relaja las medidas contra el COVID-19 y emprende una campaña de test masivos

EFE/EPA/Anthony Kwan

Hong Kong, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Hong Kong relajó hoy algunas medidas de prevención contra la COVID-19 que permitirán la reapertura de gimnasios o salones de belleza desde este viernes, tan solo un día después del inicio de una campaña de análisis masivos que prevé hacer pruebas a cientos de miles de residentes.

A principios del pasado julio una tercera oleada de contagios azotó a la excolonia británica, provocando casi dos tercios del total de 4.822 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

No obstante, la situación ha mejorado en las últimas semanas y este miércoles se espera registrar la cifra más baja de casos en dos meses tras las estrictas medidas anunciadas por el Gobierno local, que incluían la prohibición de reuniones de más de dos personas.

Así, podrán abrir también clubes residenciales privados y salas de juegos, mientras que los restaurantes podrán servir cenas hasta las diez de la noche en lugar de las nueve como hasta ahora.

La mayoría de los establecimientos tendrán restricciones y no podrán atender en espacios cerrados a más de cuatro personas, quienes, además, deberán usar mascarilla, recoge el diario hongkonés South China Morning Post.

Bares, karaokes y salas de fiestas se mantendrán cerrados por el momento, mientras que las clases de primaria y secundaria se reanudarán el próximo 23 de septiembre, añade el rotativo.

"Debemos tener cuidado al reanudar los encuentros sociales para evitar que repunten los casos. Pero también nos preocupa la salud mental de la gente y por eso hemos permitido una cierta relajación de las medidas siempre y cuando sea posible y seguro", comentó hoy la Secretaria de Sanidad, Sophia Chan, citada por el mismo rotativo.

Por otro lado, más de 125.000 personas se sometieron ayer, martes, a pruebas gratuitas de coronavirus dentro de una campaña de test masivos que en principio durará dos semanas.

Quienes quieran hacerse la prueba podrán acudir a diez centros repartidos en los 18 distritos de la ciudad, que prevé realizar más de 700.000 análisis en total.

La campaña cuenta con el apoyo del Gobierno de Pekín, que ha enviado equipos de profesionales sanitarios para reforzar la capacidad de realizar pruebas de la sanidad hongkonesa, algo que ha causado ciertos temores entre la oposición prodemocrática.

Algunas voces han expresado preocupación ante la llegada de los sanitarios chinos, al considerar que no está claro cómo se van a utilizar los datos personales de los ciudadanos que se sometan a las pruebas, en un momento en el que Pekín ha incrementado su influencia en la región administrativa especial.