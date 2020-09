Homenaje al brasileño Mojica Marins y exhibición de "La casa" en Sitges

El director brasileño José Mojica Marins acompañado de su hija Marilise. EFE/Juan Herrero/ Archivo

Barcelona (España), 2 sep (EFE).- La película chilena, "La casa", dirigida por Jorge Olguin, y la comedia de acción "Jostissi de Carreró", de Pedro Miralles, son dos de los títulos que se ofrecerán en la sección Brigadoon del Festival de Sitges 2020, que rendirá homenaje al brasileño José Mojica Marins, informa la organización.

"La casa" es una historia de terror inspirada en hechos reales que tiene lugar en una antigua mansión, rodada en plano secuencia, mientras que "Jostissi de Carreró" está ambientada en la isla de Mallorca (Baleares, España), con diversas referencias al cine y a las series de los años ochenta.

Otra de las películas programadas será "H.P. Lovercraft's The Deep Ones", en la que el realizador Chad Ferrin unifica los mundos del escritor H.P Lovercraft y "La semilla del diablo".

Respecto a los documentales, la sección Brigadoon presentará "Ivan. O Terrível", de Mario Abbade, sobre la vida y obra del realizador brasileño Ivan Cardoso, de quien se ofrecerá una retrospectiva de su filmografía con cintas como "As Sete Vampiras", "O Segredo da Múmia" y "Um lobisomem na Amazônia".

Por otra parte, se recordará al cineasta Piero Vivarelli con el documental "Life As a B Movie: Piero Vivarelli", de Fabrizio Laurenti y Niccolò Vivarelli.

También se verá "Pujolar. Los muertos aún recuerdan su nombre", de Eduardo Gión, y "Hail to the Deadites", un documental que se articula a partir del clásico de Sam Raimi "Posesión infernal", en el que su director Steve Villeneuve profundiza en el fenómeno fan surgido en todo el mundo a raíz de la película.

Además, se concederá el premio Nosferatu al actor Manuel de Blas, todavía en activo y una de las caras visibles en el fantástico español desde la década de los sesenta.