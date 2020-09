Hispano organizador de actos pro Trump es acusado por una amenaza a un vecino

Fotografía cedida por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach donde aparece el hispano Carlos Gavidia, de 53 años, acusado de emitir una amenaza de muerte o de lesión por escrito contra su vecino Paul Edenbaum, quien reside en la misma urbanización de Jupiter (sureste de Florida). EFE/Oficina Sheriff Condado Palm Beach /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Miami, 2 sep (EFE).- Carlos Gavidia, el organizador en el sureste de Florida de unas flotillas en apoyo del presidente Donald Trump, fue acusado penalmente por supuestamente haber amenazado por escrito a un vecino con el que había discutido por política y al que al parecer dirigió insultos racistas previamente.

Documentos judiciales muestran que la jueza Laura Johnson le concedió este lunes la libertad bajo fianza al hispano seguidor de Trump con la condición de que no contacte con la víctima personalmente ni por teléfono, redes sociales o persona interpuesta.

Además, debe mantener una distancia de 500 pies (152 metros) de un café que ambos frecuentan.

Según medios locales, Gavidia se entregó a la policía este martes, al conocer de la denuncia que presentó contra él Paul Edenbaum, quien reside en la misma urbanización de Jupiter (sureste de Florida) que él.

Según el documento de detención, Gavidia, de 53 años, está acusado de emitir una amenaza de muerte o de lesión por escrito, lo que se tipifica como una agresión de segundo grado.

El organizador de la llamada "Trumptilla" ha dicho a través de su abogado que está siendo castigado por su respaldo al presidente, al que conoce personalmente, según se puede ver en las fotos publicadas hoy por los medios de la zona para acompañar la información.

En el reporte policial se destaca que el acusado usó un lenguaje antisemita y sexista en una discusión con Edenbaum y luego le envió un mensaje de texto amenazante por el teléfono.

Según la denuncia, hubo un roce previo entre el seguidor de Trump y su vecino.

El 11 de agosto en un restaurante se encontraron y Edenbaum, que estaba con su padre, una persona de edad, le reclamó a Gavidia que se pusiera una mascarilla.

Después Gavidia le escribió un mensaje preguntándole si ya no quería ser amigo suyo porque respaldaba al presidente.

La siguiente vez que se vieron en el mismo café las cosas fueron peor y hubo insultos de parte de Gavidia a su vecino y a la mujer que lo acompañaba, según la denuncia.

Después le escribió nuevos insultos y avisándole que iba a ir por él. "No tengo nada que perder pero tú tienes mucho como tu vida, no tienes idea de quién soy yo", escribió.

El pasado 14 de junio, día del cumpleaños de Trump, Gavidia organizó una "Trumptilla" entre la costa y la isla de Palm Beach, donde está la residencia y club privado Mar-A-Lago, propiedad del presidente, desplegando banderas con las barras y las estrellas y pancartas a favor del mandatario.

Gavidia es miembro de un comité de acción política dedicado a recaudar fondos para la campaña de Trump con vistas a la reelección el próximo 3 de noviembre.

Su abogado, Stuart Kaplan, dijo al diario The Palm Beach Post que su cliente está siendo víctima de una venganza por parte de algunos residentes y la junta de propietarios de la urbanización en la que vive.

"Es una muy desafortunada situación. Él, su familia y su círculo íntimo de amigos han sido víctimas de constante acoso desde que comenzó su actividad patriótica con los barcos", dijo el abogado.