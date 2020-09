Gasto con tarjetas Visa en EEUU aumenta pese a fin de beneficios

(Bloomberg) -- Visa Inc. dijo que el gasto total en sus tarjetas por parte de los consumidores estadounidenses aumentó en julio y agosto incluso después de que expiraran los elevados beneficios por desempleo.

El gasto en tarjetas de débito aumentó un 26% en julio y un 24% en agosto frente a los mismos períodos de hace un año, dijo el martes la mayor red de pagos del mundo en un informe regulatorio. Esos aumentos contrarrestaron una disminución del 8% en el gasto en tarjetas de crédito durante ambos meses.

Los políticos estadounidenses siguen sin ponerse de acuerdo sobre una ampliación de los beneficios de desempleo semanales adicionales, un programa que finalizó en julio. Esa asistencia ha ayudado a millones de hogares.

El volumen transfronterizo ha disminuido hasta el momento en un 31% en el cuarto trimestre fiscal de Visa, que finaliza el 30 de septiembre. El gasto con tarjeta en el extranjero es más rentable para Visa que las transacciones nacionales.

“Si bien muchos países tuvieron un crecimiento positivo del gasto interno interanual, solo unos pocos han registrado una mejora del gasto relacionado con los viajes transfronterizos ya que la mayoría de las fronteras permanecen cerradas”, dijo Visa en el informe.

