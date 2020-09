Fútbol.- Toni Kroos: "Messi lejos de Barcelona significa que al Barça le falta un arma total"

BERLÍN, 2 (dpa/EP)



El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, reconoce que la posible marcha del delantero argentino Leo Messi del FC Barcelona privará al conjunto catalán de "un arma total" y que podría ser una ventaja para su equipo.



"Si uno de esos jugadores ya no juega en el equipo rival, uno puede imaginarse que no lo consideramos como algo necesariamente malo. Messi lejos de Barcelona significa que al Barcelona le falta un arma total", apuntó Kroos en declaraciones al podcast 'Einfach mal Luppen'.



Sobre el posible destino del '10', el internacional no cree que pueda ser el eterno rival. "No creo que venga al Real Madrid, si es que tengo que descartarlo de manera categórica", indicó, viendo como su mejor opción el Manchester City por reencontrarse con Pep Guardiola.



El mediocentro alemán, convocado por el seleccionador Joachim Löw para el partido de este jueves contra España de la Liga de las Naciones, describió a Messi como "uno de los mejores jugadores de todos los tiempos", pero opinó que ve por encima al portugués Cristiano Ronaldo, con el que compartió vestuario en el Real Madrid.