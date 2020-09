Ford eliminará 1.400 empleos en EE.UU. por reorganización global

(Bloomberg) -- Ford Motor Co. está recortando cerca de 5% de su nómina asalariada en Estados Unidos como parte de una reorganización radical que podría incluir licencias. La medida tiene como objetivo ayudar al fabricante automotriz a revertir su situación.

El fabricante automotriz está ofreciendo a sus ejecutivos de cuello blanco adquisiciones para tratar de lograr recortes de 1.400 puestos como parte de una revisión global diseñada para que la empresa sea más competitiva y rentable. Ford anticipa su primera pérdida anual en una década este año.

“Estamos en un proceso multianual para hacer que Ford sea más eficaz y saludable”, dijo Kumar Galhotra, presidente de Ford para las Américas y los mercados internacionales, en un memorando el miércoles a unos 30.000 trabajadores asalariados en EE.UU. “Esperamos alcanzar los objetivos con el programa de incentivos voluntarios. Si no se dan las cosas, es posible que se requieran retiros involuntarios”.

Ford recortó 7.000 cargos asalariados en todo el mundo el año pasado en la primera ronda de su renovación multianual, incluyendo 2.300 en EE.UU. El fabricante automotriz dijo que esperaba que la medida ahorrara US$600 millones al año. El fabricante tenía una plantilla mundial de 190.000 personas a finales de 2019.

La última reducción de personal de Ford se da en un momento en que Jim Farley se prepara para asumir el mando como director ejecutivo el 1 de octubre. Farley ha prometido devolver la región de Norteamérica a un margen de beneficio de 10% para Ford.

Ford no ha dado a conocer detalles financieros de las últimas adquisiciones, pero dijo que las está ofreciendo a los trabajadores asalariados estadounidenses con 30 años de servicio, o que tengan 55 años o más con al menos 10 años y aquellos de 65 o más con al menos cinco años en el cargo.

Nota Original:Ford to Cut 1,400 U.S. Salaried Jobs in Global Reorganization

