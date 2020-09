Eusebio: "Koeman va a ir a por títulos; no será una temporada de transición"

El entrenador del Girona Eusebio Sacristán. EFE / Rodrigo Jimenez / Archivo

Barcelona, 2 sep (EFE).- Eusebio Sacristán (La Seca, 1964) y Ronald Koeman compartieron cinco temporadas en el vestuario del Barcelona, en las que conquistaron con el 'Dream Team' de Johan Cruyff cuatro Ligas y una Liga de Campeones, la primera de la historia del club.

Ahora, los dos siguen bebiendo de esa filosofía 'cruyffista' como entrenadores, y Eusebio, quien fue ayudante de Frank Rijkaard y Pep Guardiola en el primer equipo del Barça y entrenador del filial azulgrana, considera en esta entrevista con EFE que Koeman está preparado para ocupar el banquillo del Camp Nou.

Pregunta: ¿Durante este curso cree que a usted le veremos en algún banquillo?

Respuesta: Me estoy preparando para que llegue la oportunidad. Ya ha pasado más de un año desde que acabó mi etapa en el Girona y tengo ganas de volver a entrenar.

P: ¿La situación originada por el coronavirus le está dificultando más de la cuenta su trabajo? No puede ver partidos ni entrenamientos en directo.

R: Es verdad que hay más limitaciones y que no se puede viajar para visitar a clubes y entrenadores, pero también existe la posibilidad de seguir los partidos por televisión e ir avanzando con mi equipo de trabajo, además de mantener reuniones con diferentes personas para estar al día. La oportunidad nos debe pillar preparados.

P: ¿Ha hablado con Ronald Koeman desde que es entrenador del Barcelona?

R: De momento nos hemos enviado algún mensaje de WhatsApp con la idea de que pueda hacerle una visita cuando ya esté instalado del todo y la situación sea más tranquila. Tengo la intención de acercarme a verle para desearle la mejor de las suertes y asistir a algún entrenamiento.

P: ¿Le ve capacitado para dirigir al Barcelona en un momento tan convulso para el club como el actual?

R: En el pasado, él ya manifestó en muchas ocasiones que le encantaría entrenar al Barcelona y ahora seguro que está muy ilusionado por tener la oportunidad de hacerlo. Desde que dejó el club como jugador y después empezó a entrenar, yo tenía claro que tarde o temprano Koeman acabaría dirigiendo al Barcelona por todo lo que él supone para este club y por las condiciones que posee como entrenador.

Lo considero preparado ante cualquier circunstancia. Koeman siempre se ha caracterizado por tener una gran personalidad y una gran determinación a la hora de tomar decisiones y va a liderar una nueva etapa en el Barcelona en la que va intentar instaurar su sello.

P: Hay analistas que creen que esta será una temporada de transición para el equipo azulgrana a causa de los importantes cambios que va a haber, empezando por la probable marcha de Leo Messi. ¿Usted también lo considera así?

R: Koeman va a dar desde el primer momento su sello al Barcelona. Conseguirá que sea un equipo muy competitivo y va a tratar que tenga la filosofía que tantos éxitos le ha dado al club. No va a ser una temporada de transición. Su mentalidad va a ser la de ir a pelear por todos los títulos, más allá de las circunstancias con las que se encuentre.

P: En los últimos años se ha hablado del poder de los pesos pesados del vestuario del Barcelona a la hora de tomar decisiones hasta el punto de decidir algunas alineaciones. ¿Ve a Koeman capacitado para imponerse en esta situación?

R: Koeman tiene mucha personalidad, un gran carácter y está muy seguro de sí mismo. Estoy convencido de que va a liderar muy bien el vestuario.

P: En este momento, nadie sabe qué va a ocurrir con Messi. Pero si la situación diera un giro de guión y el argentino se quedara en el Barcelona, ¿cómo Koeman debería conseguir que el jugador se reintegrara satisfactoriamente en la dinámica del grupo?

R: Primero vamos a ver qué sucede con la situación de Messi. Pero es evidente que la manera de afrontar el reto de dirigir al Barcelona para Koeman será diferente si está Leo respecto a si no está. Parece que el jugador ha tomado la decisión de salir y vamos a ver cómo acaba.

Si estuviese Leo el equipo seguiría girando entorno a su figura y sin él las condiciones como conjunto serán bastante diferentes. Igualmente veo a Koeman afrontando las dos situaciones con personalidad y determinación.

P: El último equipo que usted dirigió fue el Girona, que hace unos días se quedó a las puertas de volver a ascender a Primera División. ¿Lo ve capaz de levantarse otra vez de un golpe así para intentarlo de nuevo?

R: Fue una lástima, porque se quedó muy cerca del objetivo. Pero allí ya se ha transmitido el propósito de levantarse cuanto antes y volver a intentarlo. Es un club en el cual se hacen las cosas muy bien y merecen volver a estar en Primera División. Ojalá lo consigan pronto.

Sergi Escudero