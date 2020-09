Estados Unidos.- Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:



EL PAÍS: "Casado ahonda en el bloqueo mientras Arrimadas se abre a negociar"; "Aglomeración de profesores para hacerse el test en Madrid"; "La justicia ordena a los Franco devolver el pazo de Meirás"; "La onda gravitacional que no debía existir. Los científicos detectan la mayor colisión de dos agujeros negros sin poder explicarla"; "Navalni fue envenenado en Rusia con un agente nervioso"; "M. Claver-Carone, candidato a la presidencia del BID: "Nadie en EEUU creía en el BID. Eso fue un error"".



EL MUNDO: "Sánchez descalifica a Casado por no aceptar su "trágala". Arrimadas accede a negociar con Podemos "para frenar su ideología""; "Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur: "Estaría más tranquilo con un presidente que liderase como Merkel". El abrupto final del verano de la pandemia: 211.000 despidos en un día"; "Merkel pide una respuesta a Putin por el veneno ruso hallado en Navalny"; "Irene Montero se niega a decir los nombres y los salarios de sus asesores"; "Marlaska rechaza el recurso del coronel Pérez de los Cobos por su destitución"; "Así se detecta el covid en enfermos asintomáticos con el test de saliva de Galicia".



LA VANGUARDIA: "Merkel señala a Moscú por el envenenamiento del líder opositor"; "Portazo de Casado y disposición de Arrimadas. Casi 30.000 parados más en agosto"; "Roger Torrent, presidente del Parlament: "Torra debería tratar con ERC la respuesta a su inhabilitación"; "La pobreza se extiende en Barcelona"; "Cita sin acuerdo de Bartomeu y el padre de Messi".



ABC: "Acuerdos sí, Presupuestos no. El líder del PP propone a Sánchez la creación de una Agencia nacional para la recuperación económica y otras nueve medidas, pero el Gobierno le acusa de practicar el "frentismo"".



EL PERIÓDICO: "Portazo del PP y diálogo de Cs para el Presupuesto. Media docena de instituciones bloqueadas"; "La mochila de los escolares en el curso del covid. Pruebas masivas para profes"; "Los Franco, obligados a devolver Meirás al Estado"; "Bartomeu y el padre de Messi se enrocan"; "El pinchazo turístico de BCN agrava el paro en Catalunya".



EL CORREO: "Sánchez no encuentra el hombro de Casado que ve en Iglesias el escollo a los acuerdos"; "45.000 niños sin deporte escolar en Bizkaia"; "Urkullu será reelegido hoy y desvelará los planes de su Gobierno"; "Euskadi suma ya casi 30.000 nuevos parados en los seis meses de pandemia"; "Murga ve cierta "estabilización" aunque suben ingresos y muertes"; "El Gobierno cántabro decreta dos semanas de confinamiento en Santoña".



LA RAZÓN: "Illa desborda de asesores Sanidad en plena pandemia"; "Sánchez ningunea a Casado y aúpa a Arrimadas"; "Solo se ha recuperado el 20% del empleo perdido por la Covid-19"; "La ANC convoca una Diada de 48.000 personas pese a los rebrotes"; "El opositor Navalni fue víctima de un atentado con gas nervioso"; "Los Franco recurrirán ante el Supremo para no entregar el Pazo de Meirás"; "Reunión sin acuerdo entre el padre de Messi y el Barça".