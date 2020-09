España.- La Mesa del Congreso tramita las comisiones de investigación sobre financiación de Podemos y AVE a La Meca

GRAF7959. MADRID, 19/05/2020.- La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (c), preside una reunión de la Mesa del Congreso, celebrada este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca POOL



Previsiblemente serán frenadas en la Junta de Portavoces



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La Mesa del Congreso ha acordado admitir a trámite las comisiones de investigación sobre la financiación de Podemos, que había sido solicitada en agosto por el PP, y sobre las supuestas comisiones abonadas para el contrato del AVE a la Meca, registrada en julio por ocho partidos como respuesta a los vetos a investigar al Rey Juan Carlos.



En su primera reunión del nuevo periodo de sesiones, el órgano de gobierno de la Cámara Baja ha estudiado todos los escritos registrados en el paréntesis estival, entre los que figuran estas peticiones de comisión de investigación y otra relativa a espionaje de políticos catalanes, que también ha pasado el corte de los letrados y de la Mesa.



Una vez calificadas por la Mesa, las comisiones de investigación pasarán a la Junta de Portavoces, que es la encargada de poner fecha al debate de estas iniciativas y de incluirlas en el orden del día del Pleno del Congreso para su votación.



FRENO EN LA JUNTA DE PORTAVOCES



Fuentes parlamentarias aseguran a Europa Press que todo apunta a que será en la Junta de Portavoces donde las comisiones de investigación se 'estrellen', ya que el PSOE y Unidas Podemos no están dispuestos a debatir en el Pleno la comisión de investigación sobre el partido morado y tampoco hay mayoría para llevar al Pleno a las empresas que participaron en el AVE a la Meca y su posible vinculación con la donación recibida por el Rey Juan Carlos.



INVESTIGACIÓN SIMILAR A LA QUE SE APROBÓ SOBRE EL PP



La comisión de investigación sobre Unidas Podemos fue registrada por el PP tras conocerse el último informe del Tribunal de Cuentas y la decisión de un juez de Madrid de imputar al partido morado y varios de sus dirigentes a raíz de la denuncia por el exabogado de la formación, José Manuel Calvente.



En el informe que ha recibido la Mesa del Congreso, los letrados no ponen reparos a su tramitación y elevan la propuesta a la Junta de Portavoces para que, en su caso, ponga fecha a su debate. De hecho, la redacción de la solicitud es muy similar a otras que se han debatido en el Congreso que tenían al PP como objeto de investigación.



De su lado, la comisión de investigación sobre el AVE a la Meca fue solicitada por ERC, Bildu, Compromís, Más País, Junts, la CUP, el BNG y Nueva Canarias para esclarecer el papel de las empresas públicas españolas que participaron en este proyecto.



Es una vía a la que recurrieron estos partidos para abrir pesquisas sobre las supuestas comisiones recibidas por el Rey emérito por dicha adjudicación, un asunto que está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que la Mesa del Congreso ha vetado al considerarlo ajeno al control parlamentario del Gobierno.



UN ATAJO PARA INVESTIGAR AL REY JUAN CARLOS



En la propuesta registrada, recogida por Europa Press, se recordaba que en los últimos meses se han publicado informaciones relativas a una posible trama de cobro de comisiones en torno a la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria que conecta el recorrido Medina-La Meca en el que se verían salpicadas empresas públicas españolas y algún ex alto cargo público.



Los letrados tampoco ponen peros a su tramitación, ya que formalmente el objeto de la investigación no es el anterior jefe del Estado, sino las empresas que trabajaron, Renfe Operadora, Ineco y Adif.



La tercera solicitud de comisión de investigación que ha sido calificada por la Mesa del Congreso es la que registraron en julio Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP, PNV, EH Bildu, BNG, Más País y Compromís para esclarecer "el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad de líderes políticos y personas individuales por parte de estructuras públicas del Estado", que coloquialmente denominan las "cloacas del Estado".



EL ESPIONAJE DE LAS CLOACAS



La petición se registró después de que se hiciera público el supuesto espionaje al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y después de que la formación morada ya hubiera manifestado previamente su intención de promover en la Cámara Baja una investigación para llegar "al fondo del asunto" de las llamadas "cloacas del Estado", en alusión a las informaciones relativas al 'caso Villarejo'.



Con el visto bueno de la Mesa del Congreso, las tres solicitudes han pasado a la Junta de Portavoces del Congreso, que es la encargada de diseñar el orden del día de las sesiones plenarias. La inclusión de cada una de estas iniciativas necesita mayoría de los grupos, y las tres, a priori, tienen más enemigos que partidarios.