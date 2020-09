España.- Iglesias espera que "más pronto que tarde" España camine hacia un horizonte republicano

02/09/2020 Entrevista en laSexta al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias EUROPA ESPAÑA POLÍTICA LASEXTA



Califica de grave que Casado no negocie renovación de órganos como el CGPJ porque Podemos esté en el Gobierno



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de grave que el líder del PP, Pablo Casado, no quiera negociar la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aludiendo a los ataques a la Monarquía de la formación morada, y ha recordado que si bien su partido es republicano, creen en la Constitución del 78 "bastante más que el PP".



"Claro que somos republicanos", ha espetado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, a lo que ha añadido que su legitimidad para estar en el Gobierno se la han dado los millones de votos en las generales.



Por eso, ha insistido en que la postura de Casado es grave puesto que defiende que, dado que son republicanos, no tienen derecho a participar en determinadas cuestiones como la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y ha apuntado que el discurso del líder del PP "revela una deriva antidemocrática" por la que se considera que algunas formaciones "deberían ser ilegales".



A juicio, lograr esa "ilegalidad" de partidos como Podemos sería la única vía para que los partidos de la derecha, en referencia a PP y Vox, llegaran a gobernar. En este sentido, le ha recomendado a Casado que "sea un poco menos sincero".



EL EMÉRITO "EN EL LUGAR DEL CRIMEN"



Al hilo, a la pregunta de qué opinaba sobre la salida del rey emérito de España, Iglesias ha apuntado que fue "una vergüenza que huyera", y que lo hiciera además al país --Emiratos Árabes Unidos-- que "algunos califican como el lugar del crimen".



Además, Iglesias ha añadido que la imagen internacional que Juan Carlos I da a España "no puede ser peor" y ha recalcado que puesto que ahora es inverosímil desligar la institución monárquica de la figura del emérito, "se abre el camino a un horizonte republicano que ganará cada vez más y más partidarios".



Sobre ese futuro republicano, ha deseado que al igual que ahora los defensores de una república respetan y acatan el sistema actual, los monárquicos hagan lo mismo cuando llegue el momento.



No obstante, Iglesias ha reconocido que actualmente no existe una correlación parlamentaria que permita reformar la Constitución, pero se ha mostrado convencido de que la mayoría republicana se está construyendo a nivel social. "Espero que más temprano que tarde será obvia una mayoría republicana", algo que, a su juicio, hará posible un país que proteja más los derechos sociales y las libertades públicas.