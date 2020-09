Escuelas de Miami-Dade denuncian más intentos de ciberataques a clases online

La profesora Acosta da una clase utilizando la plataforma 'My School Online' desde su aula vacía en el Centro Educativo Bob Graham el día de regreso a la escuela en Miami, Florida, EE.UU., el 31 de agosto de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 2 sep (EFE).- El distrito escolar de Miami-Dade, el cuarto más grande de EE.UU., continúa en la mira de piratas informáticos que intentaron este miércoles bloquear la plataforma donde los maestros imparten clases virtuales por la COVID-19, luego de que el martes, segundo día del curso 2020-21, las autoridades denunciaran un ciberataque.

"Las M-DCPS (Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade) continúan siendo blanco de ataques cibernéticos. Esta mañana se han realizado varios intentos. Las medidas de seguridad y salvaguardia del Distrito han tenido éxito hasta ahora", informaron las autoridades de educación este miércoles a los padres de alumnos en un comunicado.

Asimismo, se pidió "a los 200.000 estudiantes que han iniciado sesión correctamente" permanecer conectados y a la vez se ofreció una ruta alternativa a estudiantes y maestros para acceder.

A última hora del martes, el superintendente de Educación, Alberto Carvalho, anunció en una conferencia de prensa que su distrito escolar sufrió una combinación de ciberataque y fallas de software en su vuelta al colegio virtual.

Carvalho indicó que todavía no se conoce al autor o autores del ciberataque y daba así una respuesta tras la lluvia de críticas de padres y maestros que no pudieron utilizar la web.

El superintendente, que dirige el distrito escolar en el condado más afectado por la pandemia de COVID-19 en Florida, dijo sentirse "frustrado y enojado".

Carvalho aseguró el lunes, cuando inició el curso en medio de un caos de conectividad, que el problema estaba entre el centro de datos y el proveedor y no en la plataforma My School Online K-12, creada para el regreso virtual a las aulas.

En el segundo día de clases el problema continuó y algunos profesores optaron por impartir sus clases a través de Zoom.

Miami-Dade, que tiene 392 escuelas públicas, 345.000 estudiantes y alrededor de 40.000 empleados, es uno de los condados donde estos lugares no han abierto sus aulas para clases presenciales, como quiere el gobernador de Florida, Ron DeSantis, debido a la alta incidencia de la enfermedad.

Está previsto hacerlo a finales de septiembre, pero Carvalho ha hablado de la posibilidad de adelantarlo por la tendencia a la baja de la COVID-19.

En toda Florida se han registrado 609 casos entre alumnos y 304 entre profesores de escuelas ya abiertas y hay 995 personas en cuarentena por esos brotes, según The COVID Monitor.

Miami-Dade tiene ahora acumulados 159.400 casos, 341 más que ayer, y 2.554 muertes, y la tasa de positivos es del 5,30 %.

Las cifras de Florida desde el 1 de marzo son 633.442 casos y 11.651 fallecimientos (incluyendo 150 no residentes) por la pandemia.

En otro comunicado el martes por la noche, las autoridades escolares afirmaron que "el Departamento de la Policía Escolar de Miami-Dade está liderando la investigación criminal y está trabajando en conjunto con el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigación (FBI)".

"Los investigadores buscan identificar a los individuos responsables y perseguir el enjuiciamiento con todo el rigor de la ley", añadió el comunicado.