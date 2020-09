Empresas empiezan a reembolsar préstamos de emergencia

(Bloomberg) -- Mondelez International Inc. tomó prestados US$1.000 millones para ayudar a abordar su deuda pendiente a corto plazo, a medida que más empresas reembolsan los fondos de emergencia prestados en el apogeo de la pandemia del coronavirus.

La empresa de alimentos y bebidas recurrió al mercado por cuarta vez desde abril, en otro esfuerzo por reembolsar pagarés y otros préstamos. Mondelez tenía aproximadamente US$1.600 millones en notas en circulación bajo su programa de pagarés a fines de agosto, según un prospecto presentado el miércoles.

Empresas en América han pagado aproximadamente US$55.000 millones de los US$398.000 millones en fondos de emergencia obtenidos durante los últimos seis meses en medio de la agitación pandémica. Los prestatarios de la región también han detraído US$260.000 millones de líneas de crédito existentes y han recaudado US$138.000 millones en otras nuevas desde marzo para capear la crisis, según datos compilados por Bloomberg News.

John Sheehan, gerente de cartera de Osterweis Capital Management, espera que más empresas paguen sus obligaciones en el futuro.

“Estamos saliendo del otro lado del cierre y las empresas no están tan preocupadas por tener acceso a la liquidez, especialmente dados todos los movimientos de la Fed”, dijo Sheehan.

En otras partes, Glencore Plc se encuentra entre una docena de prestatarios que recurren el mercado de bonos primario europeo el miércoles, mientras el riesgo crediticio en los niveles previos a la pandemia estimula una serie de acuerdos. El gigante de las materias primas que cotiza en Londres ofrece notas de referencia en euros que vencen en 7,5 años, mientras que la empresa farmacéutica alemana Merck KGaA sale con una nota híbrida en euros a 60 años.

