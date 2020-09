El S&P 500 obtiene su mayor ganancia en dos meses

(Bloomberg) -- La renta variable estadounidense subió junto con las acciones europeas, a medida que continúa el repunte casi implacable de los activos de riesgo, pero con un giro, dado que las acciones tecnológicas obtuvieron un rendimiento inferior.

He aquí hay algunos eventos para observar esta semana:

Las reclamaciones por desempleo de Estados Unidos para la semana que terminó el 29 de agosto están programadas para el jueves.

Los datos de ventas minoristas de la Eurozona del mes de julio se publicarán el jueves.

Se pronostica que el informe de empleos de Estados Unidos del viernes mostrará que las nóminas continuaron recuperándose en agosto desde los mínimos por el virus.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 avanzó 1,5% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 subió 1,7%.

El índice MSCI Asia Pacífico ganó 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,3%.

El euro cayó 0,6% a US$1,1842.

El yen japonés cayó 0,2% a 106,21 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó dos puntos básicos a 0,65%.

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años bajó seis puntos básicos a -0,48%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó seis puntos básicos a 0,23%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate cayó 2,8% a US$41,56 por barril.

El oro bajó 1,4% a US$1.942,76 la onza.

La plata disminuyó 2,4% a US$27,45 por onza.

