El Rey de Tailandia restituye a la "consorte real" que había caído en desgracia

Bangkok, 2 sep (EFE).- La Casa Real tailandesa anunció este miércoles que vuelve a otorgar el título de "consorte real" a Sineenat Wongvajirapakdi, que había caído en desgracia y había sido despojada de este rango por parte del rey Vajiralongkorn en octubre de 2019.

La orden, que tiene fecha de 29 de agosto, se conoce después de que Sineenat haya estado en paradero desconocido durante casi un año y de que la prensa alemana publicara esta semana fotos de ella a su llegada al aeropuerto de Múnich, donde fue recibida por el monarca tailandés, que vive la mayor parte del año en Alemania.

"En virtud de esta orden real, Sininat Wongwachiraphak será nombrada "noble consorte real", dándole el título de Chao Khun Phra Sineesat Bilaskalyani, y sus rangos y posiciones militares como si nunca antes se le hubiera despojado de ellos", reza el texto publicado en la Gaceta Real.

Sineenat, que entró a formar parte de la Casa Real el 28 julio de 2019, fue despojada tres meses después de los títulos reales y sus rangos militares a través de un duro comunicado en el que fue tachada de "desleal", "ambiciosa" e "ingrata".

"No estaba agradecida (por el nombramiento) y no se comportaba acorde a su título", anotaba el escrito que añadía que había sido desleal a la Corona" al pronunciarse en contra de la reina Suthida "con el deseo de ser nombrada ella misma reina".

El perdón público de la joven conocida como Koi, de 35 años, se produce en medio de una ola de protestas de estudiantes que reclaman más democracia y limitar los poderes del monarca tailandés, lo que ha roto el mayor tabú de la política del país asiático.

Las duras leyes de lesa majestad que castigan con hasta 15 años de cárcel las críticas a los miembros de la familia real conllevan a la autocensura de los medios de comunicación y el trato con mesura de todas las noticias que conciernen a la Casa Real.

Sin embargo, desde el ascenso al trono de Vajiralongkorn, tras la muerte de su padre en octubre de 2016, los tailandeses han comenzado a utilizar cada vez de manera más frecuente las redes sociales para comentar las polémicas acciones del monarca.

El sorprendente nombramiento en julio del año pasado de Sineenat como "noble consorte real" ("Chao Khun Phra") fue el primero en casi cien años, ya que el título había quedado obsoleto.

En el pasado, los monarcas tailandeses eran polígamos, práctica que se abandonó en el siglo XX y fue abolida legalmente en 1935.

Sineenat llegó a aparecer posando con el monarca en una serie de fotografías oficiales divulgadas en la web de la Casa Real, donde también aparecía pilotando aviones o con uniforme militar.

Tras su caída en desgracia, todas las imágenes de Sineenat y su biografía desaparecieron del portal.

Además del título de "consorte real", la mujer, una antigua enfermera en un hospital militar, fue despojada de su rango de general del Ejército y como miembro de la guardia real, entre otras competencias.

Vajiralongkorn se había casado en mayo de 2019 sin previo aviso, a tres días de su coronación, con la actual reina Suthida, una antigua azafata de vuelo que también había formado parte del cuerpo especial de seguridad real.

Vajiralongkorn, de 68 años, ya se había casado con anterioridad en tres ocasiones.

El tercero de los matrimonios acabó con polémica, debido a que envió a prisión a los padres, hermanos y otros familiares de la entonces princesa Srirasmi por utilizar la imagen de la Casa Real en su beneficio personal.

Desde aquella separación, en diciembre de 2014, tampoco han trascendido informaciones oficiales sobre el paradero de la exmujer, madre del príncipe Dipangkorn, primero en la actual línea sucesoria.

De sus anteriores relaciones, Vajiralongkorn tiene otros seis hijos, dos mujeres y cuatro varones, estos últimos desheredados y viven fuera del país.

El rey, que desde su ascenso al trono ha ampliado sus poderes y control sobre el dinero de la Casa Real, no ha logrado heredar la popularidad de su padre, el venerado Bhumibhol Adulyadej, quien reinó durante siete décadas. EFE

