EE.UU. financiará algunos programas de la OMS pese a retiro

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump ha aceptado contribuir con US$108 millones a la Organización Mundial de la Salud para luchar contra el covid-19, la polio, la gripe y otras enfermedades en países vulnerables, incluso mientras EE.UU. se prepara para retirarse de la institución a la que culpa por los primeros pasos en falso en la pandemia del coronavirus.

La decisión de financiar programas de salud en países como Libia, Siria, Pakistán y Afganistán representa una victoria para los moderados de la Administración, quienes habían argumentado que Estados Unidos pondría en peligro la vida de millones de personas y socavaría sus propios intereses de seguridad nacional si cumplía con la orden de Trump en abril de detener todos los fondos para la OMS. Un mes después, el presidente anunció formalmente que Estados Unidos saldría al cabo de un año.

“La posición de la Casa Blanca es que la OMS debe reformarse, y eso comienza demostrando su independencia del Partido Comunista Chino”, dijo el miércoles la subsecretaria de Estado adjunta, Nerissa Cook, en una sesión informativa de funcionarios de la Administración. Los funcionarios dijeron que el retiro formal entrará en vigencia el 6 de julio de 2021.

Dijeron que Estados Unidos no pagará US$62 millones que estaba obligado a proporcionar como parte de sus contribuciones asignadas para 2020 a la organización. Ese dinero se destinará a otras organizaciones de Naciones Unidas.

El movimiento de financiación es un reconocimiento de que ningún otro grupo tiene la infraestructura o las relaciones gubernamentales para combatir la polio o el coronavirus en los países en riesgo.

Ampliamente criticado

La decisión de Trump de retirarse de la OMS generó críticas generalizadas de expertos médicos y otros gobiernos, dado que sucedió en el apogeo de la pandemia de covid-19 y fracturó cualquier sentido de unidad global en la lucha contra el virus. Estados Unidos argumenta que la OMS está demasiado en deuda con China para ser eficaz y que cometió un error constante en su respuesta para contener el virus.

El presidente también se enfureció por las críticas de la OMS al principio del brote que parecían apuntar a su decisión de una prohibición parcial de los vuelos desde China, lo cual él promociona como una señal de que respondió rápidamente a la creciente amenaza.

Los críticos ven la decisión de Trump de retirarse de la OMS como un esfuerzo políticamente motivado para desviar la culpa de sus falencias para contener un brote que ha matado a casi 185.000 estadounidenses.

A principios de este año, antes de que el brote devastara EE.UU., el secretario de Estado, Michael Pompeo, había dicho que los estadounidenses deberían estar “conscientes y orgullosos de nuestros vastos compromisos con estas importantes instituciones”, incluida la OMS. Más tarde cambió de rumbo y calificó a la organización de salud como irrevocablemente defectuosa.

