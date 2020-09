Cultura.- Los creadores de Juego de tronos adaptarán La trilogía de los tres cuerpos para Netflix

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La trilogía de los tres cuerpos, escrita por el autor chino Liu Cixin, dará el salto a la pequeña pantalla de la mano de Netflix. David Benioff y D.B. Weiss, creadores de Juego de tronos, convertirán junto a Alexander Woo la saga de ciencia ficción en una serie original para la plataforma.



El problema de los tres cuerpos, novela que abre la trilogía, es la primera obra no escrita originariamente en inglés galardonada con el premio Hugo. La franquicia literaria se centra en el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. El bosque oscuro (2008) es la segunda entrega mientras que El fin de la muerte (2010) es el título del tercer libro.



"Cuando leí El problema de los tres cuerpos, mi idea de la ciencia ficción cambió para siempre" , afirmó Peter Friedlander, vicepresidente de Series Originales de Netflix, en un comunicado. "Aunque el punto de partida no sea nuevo, la habilidad del autor chino Liu Cixin para combinar ciencia y ficción hace que su visión del futuro y el contacto con extraterrestres sea mucho más realista que en las demás obras de ciencia ficción que he leído", agregó.



"La trilogía de Liu Cixin es la saga de ciencia ficción más ambiciosa que hemos leído, y lleva a los lectores en un viaje desde la década de 1960 hasta el fin de los tiempos, desde la vida en nuestro punto azul pálido hasta los confines del universo. Esperamos pasar los próximos años de nuestras vidas dándole vida a esto para el público de todo el mundo", señalaron los creadores de Juego de tronos.



Rian Johnson, Ram Bergman, Bernadette Caulfield y Lin Qi ejercerán como productores ejecutivos. Cixin también participará en el proyecto como asesor ejecutivo. "Mi intención era contar una historia que trascendiera el tiempo y las fronteras de las naciones, culturas y razas, una historia que nos hiciera plantearnos el destino de la humanidad en su conjunto", dijo el escritor.