Cultura.- Johnny Depp pide aplazar su juicio contra Amber Heard para rodar Animales Fantásticos 3

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa. El actor se prepara para verse las caras de nuevo con su exmujer tras demandarla por difamación en 2019, pero sus compromisos profesionales podrían interferir en el proceso, ya que el intérprete ha pedido un aplazamiento del juicio para poder rodar Animales Fantásticos 3, la nueva entrega cinematográfica del universo Harry Potter.



El equipo estaba filmando la cinta en Londres, pero el rodaje de la tercera entrega de la saga se detuvo debido a la pandemia de coronavirus. Se prevé que la producción comience de nuevo desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021, lo que entra en conflicto con el juicio de Depp y Heard, que tendrá lugar del 11 al 28 de enero.



"Cuando el tribunal fijó la fecha actual del juicio en este caso, el señor Depp entendió que Warner Bros. planeaba filmar Animales Fantásticos 3 en Londres mucho antes del 11 de enero de 2021", afirma la petición emitida por Depp para el aplazamiento, documento que recoge Deadline. "El COVID-19 interrumpió los planes del estudio, provocando repetidos retrasos. Dado que las condiciones en Londres han mejorado, Warner Bros. ha establecido un calendario de rodaje que entra en conflicto con la fecha del juicio en este caso", añade.



Es por eso que el actor ha solicitado al tribunal que cambie la fecha del juicio para algún momento entre marzo y junio de 2021. Para respaldar esta solicitud, Depp declaró que no tiene control sobre el calendario de filmación ya que hay 750 personas trabajando en la producción, y que si no acudiera a la grabación se enfrentaría al incumplimiento de contrato con Warner Bros. Pictures.



La petición de Depp indica además que Heard y su abogado están disponibles para reunirse el 11 de septiembre y discutir el posible aplazamiento. También apunta que el retraso no supondría un perjuicio para la actriz, que filmará Aquaman 2 en algún punto de 2021.