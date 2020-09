Críticas a Pelosi en EE.UU. por ir a un salón de belleza cerrado por la COVID-19

En la imagen, al presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi. EFE/Michael Reynolds/Archivo

San Francisco, 1 sep (EFE).- La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, se convirtió este martes en blanco de las críticas republicanas por haber acudido a un salón de belleza en San Francisco pese a que este se encontraba cerrado bajo ordenanza municipal, como medida de lucha contra la COVID-19.

Imágenes de una cámara de seguridad emitidas por Fox News muestran a la representante por San Francisco dentro del salón de belleza este lunes con el pelo mojado y sin mascarilla, pese a que estos establecimientos, así como peluquerías y barberías, llevaban cerrados desde marzo por orden de la Alcaldía.

Sólo este martes -un día después de la visita de Pelosi- se les permitió volver a aceptar clientes si trasladaban sus operaciones a la calle y tanto trabajadores como clientes usaban mascarilla, como parte de un plan de reapertura progresiva de negocios por parte del Gobierno municipal.

En declaraciones a Fox News, la propietaria del salón, Erica Kious, explicó que un asistente de Pelosi concertó la cita con un estilista independiente que alquila parte de las instalaciones en su establecimiento.

"Fue una bofetada en la cara. Que viniera, que sienta que puede ir y usar ese servicio cuando nadie más puede y yo no puedo trabajar", indicó.

Desde la oficina de Pelosi confirmaron su presencia el lunes en el salón, pero aseguraron que la presidenta de la Cámara usó los servicios del establecimiento porque así se lo ofrecieron y que le dijeron que "la ciudad permitía que los clientes entraran uno a uno", algo que no es cierto.

Tras conocerse la historia, los republicanos se lanzaron contra la presidenta de la Cámara en las redes sociales, acusándola de hipócrita dado que ella habitualmente critica al presidente de EE.UU., Donald Trump, por no respetar las medidas para evitar la propagación de la pandemia.

El propio Trump, que mantiene un enfrentamiento abierto con la política demócrata, retuiteó la historia a sus decenas de millones de seguidores, que en algunos casos compartieron la noticia con la etiqueta #PelosiBlowout (peinado de Pelosi).