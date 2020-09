Crece en Argentina la disputa por las sesiones parlamentarias virtuales

En la imgen el regitro de una sesión virtual en el Senado de la Nación Argentina, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- La disputa política suscitada en Argentina por la continuidad de las sesiones parlamentarias virtuales debido a la crisis sanitaria creció este miércoles, con renovados cruces entre oficialismo y oposición y denuncias por amenazas.

"Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Lo que pido es que vayan al Congreso y digan allí todo lo que quieran decir, en el recinto, virtualmente o presencialmente", dijo hoy en un acto el presidente argentino, Alberto Fernández.

La disputa se originó este martes cuando Juntos por el Cambio, el mayor bloque opositor en el Congreso, pidió que se excluyeran temas sensibles, como la reforma judicial, como condición para respaldar una prórroga al protocolo vigente desde mayo en la Cámara de Diputados para debatir en el pleno bajo modalidad mixta, con una parte de los diputados en el recinto y otros por vía remota.

Tras nueve horas de discusiones, no hubo acuerdo y como el resto de los bloques opositores dio su visto bueno, el oficialismo dio por prorrogado el protocolo y habilitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir proyectos relativos a la pesca y el turismo.

Juntos por el Cambio denunció que la sesión no era válida y dijo que la impugnaría en la Justicia.

QUEJA PRESIDENCIAL

En un acto ante industriales, Alberto Fernández aseveró hoy que este martes "lo único que lograron es que los que viven del turismo hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar".

En realidad, la sesión sí se llevó adelante y el oficialismo logró aprobar los proyectos, aunque Juntos por el Cambio sigue objetando la validez del debate porque entiende que, al haber caducado el protocolo, no estaba presente en el recinto el mínimo de diputados necesario para habilitar un pleno.

Haciéndose eco del discurso presidencial, la diputada opositora Graciela Ocaña observó que Alberto Fernández "confirma que la sesión de Diputados no fue válida".

"Anoche no se sancionó ninguna ley en la Cámara de Diputados, debido a que no había quórum, dado el vencimiento del protocolo de sesiones remotas", señaló Ocaña.

SE MULTIPLICAN LOS CRUCES

Los álgidos cruces de declaraciones entre oficialistas y opositores que se dieron en la sesión de este martes se multiplicaron hoy, con renovada intensidad.

El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseveró que en la "Cámara de Diputados se rompió el único ámbito de debate y acuerdo que había con el Gobierno".

Según Negri, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Massa, "debió tener un gesto" en "medio de tanta tensión y pedir pasar a un cuarto intermedio" en las discusiones de este martes.

"Aún así, si nos llaman a dialogar iremos. No queremos entrar a un tobogán en el que en el país haya dos parlamentos", sostuvo.

Por su parte, el diputado opositor Alfredo Cornejo cuestionó los "modos" de la titular del Senado, la vicepresidenta y expresidenta argentina Cristina Fernández, que llamó a sesión mixta este jueves en la Cámara Alta, y la de "sus laderos en Diputados".

"De todos modos, confío en que podremos renovar el protocolo que habilita las sesiones", dijo Cornejo.

DENUNCIA POR AMENAZAS

En medio de la polémica, Massa presentó este miércoles ante la Justicia una denuncia por amenazas intimidatorias a él y su familia luego de que su número telefónico fuera difundido a través de redes sociales mientras se realizaba la sesión del martes.

Las amenazas fueron repudiadas tanto por oficialistas como por integrantes de todo el arco opositor.