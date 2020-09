Coronavirus.- La pandemia dejará a 47 millones más de mujeres en la pobreza, ampliando la brecha de género

02/09/2020 Una mujer carga con su hijo a la espalda en Kenia POLITICA AFRICA KENIA INTERNACIONAL DONWILSON ODHIAMBO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



ONU Mujeres y PNUD apuestan por poner a la mujer en el centro de la recuperación y en invertir más en acabar con la desigualdad de género



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La pandemia de coronavirus empujará a 47 millones de mujeres y niñas a la pobreza, aumentando con ello de forma dramática la brecha entre hombres y mujeres en este apartado y revirtiendo los avances realizados, según alertan ONU Mujeres y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).



De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Pardee Centre for International Futures de la Universidad de Denver a petición de estas dos agencias de la ONU, la tasa de pobreza aumentará un 9,1 por ciento entre 2019 y 2021 en lugar de reducirse un 2,7 por ciento, como estaba previsto.



Según estas proyecciones, aunque la pandemia y la crisis económica que lleva aparejada hará aumentar la pobreza a nivel mundial, las mujeres se verán afectadas de manera desporporcionada. Así, para 2021 por cada 100 hombres de entre 25 y 34 años que viven en la pobreza extrema, es decir con menos de 1,9 dólares al día, habrá 118 mujeres de la misma edad y la diferencia será de 121 frente a 100 para 2030.



La directora de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, ha denunciado que las mujeres "asumen la mayor parte de la responsabilidad en el cuidado de la familia, cobran menos, ahorran menos y tienen empleos mucho menos seguros", hasta un 19 por ciento más que los hombres, por lo que ha apostado por "poner a las mujeres en el corazón de la recuperación de la pandemia".



De los 96 millones de personas a los que la pandemia empujará a la pobreza extrema para 2021, 47 millones son mujeres y niñas, lo que elevará el número total hasta los 435 millones. Las proyecciones, según las agencias de la ONU, apuntan a que este dato no volverá a los niveles previos al coronavirus hasta 2030.



EL COSTE DE ACABAR CON LA POBREZA



Pese a lo "alarmante" de estos datos, según ONU Mujeres y PNUD, el estudio estima que solo haría falta el 0,14 por ciento del PIB mundial --unos 2 billones de dólares-- para acabar con la pobreza en el mundo para 2030 y 48.000 millones de dólares para suprimir la brecha de género. Sin embargo, "la cifra real podría terminar siendo mucho mayor, especialmente si los gobiernos no actúan o actúan demasiado tarde", han prevenido.



Así las cosas, el administrador del PNUD, Achim Steiner, ha sostenido que "más de 100 millones de mujeres y niñas podrían ser sacadas de la pobreza si los gobiernos llevan a cabo una estrategia integral que busque mejorar el acceso a la educación y la planificación familiar, salarios justos e iguales, y ampliar las trasferencias sociales".



"Las mujeres están soportando el grueso de la crisis de COVID-19 ya que es más probable que pierdan su fuente de ingresos y es más improbable que tengan cobertura social", ha subrayado Steiner, para quien "invertir en reducir la desigualdad de género no solo es inteligente y asequible, sino también una elección urgente que los gobiernos pueden hacer para revertir el impacto de la pandemia en la reducción de la pobreza".