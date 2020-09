Coronavirus.- Alemania registra 1.256 casos nuevos de coronavirus y once muertos en las últimas 24 horas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 1.256 nuevos casos y once víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en suelo alemán asciende a 244.855 casos y 9.313 fallecidos. La cifra de personas que han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad generada por el coronavirus, se eleva a 219.100, tras recibir el alta en las últimas 24 horas 1.500 pacientes.



Renania del Norte Westfalia es el estado más afectado de Alemania, con 59.263 positivos y 1.817 fallecidos, seguido por Baviera, con 57.781 casos y 2.641 muertos, y por Baden Württemberg, con 42.367 personas contagiadas y 1.866 decesos. Berlín contabiliza 11.347 casos y 226 víctimas mortales.



El Gobierno de Angela Merkel y las regiones han abogado en estos últimos días por un endurecimiento de las restricciones para contener los rebrotes de las últimas semanas, con recomendaciones expresas a no viajar a las consideradas zonas de riesgo.



El sábado, unas 30.000 personas --según la Policía-- se concentraron en Berlín para protestar contra las medidas de protección adoptadas por las autoridades frente al coronavirus. Unas 300 personas fueron detenidas durante una intervención policial.



OBLIGATORIEDAD DE MASCARILLA



En este sentido, el Senado de Berlín ha dispuesto que las personas que quieran asistir en la capital a una protesta con más de cien participantes deberán llevar a partir de ahora una mascarilla. Según ha sabido DPA por fuentes que han participado en la reunión del Gobierno berlinés, habrá excepciones para las protestas que se realicen en vehículos y bicicletas.



Hasta ahora, en la capital alemana las mascarillas solo eran obligatorias en los transportes públicos y en los comercios, así como para los alumnos dentro de los centros escolares, pero no durante las clases.