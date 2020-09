Coronavirus.- Alemania incorpora Canarias a su lista de zonas de riesgo, que ya incluye a toda España

BERLÍN, 2 (DPA/EP)



El Gobierno de Alemania ha incluido a las Islas Canarias dentro de la lista de zonas consideradas de riesgo por la prevalencia de los contagios de coronavirus, con lo que extiende a toda España una serie de advertencias que comenzó a aplicar a mediados de agosto.



La canciller alemana, Angela Merkel, ya recomendó a finales de agosto no viajar a estas zonas de riesgo, después de que su gobierno pactase con las regiones un revisión de los protocolos aplicados a los viajeros que retornen desde los países incluidos en la lista.



En lugar de una realización masiva de pruebas, las autoridades alemanas son partidarias ahora de imponer cuarentenas a estos viajeros, de tal forma que no abandonen el aislamiento hasta que no hayan dado negativo en un test realizado al menos cinco días después de su entrada.