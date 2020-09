Compradores de vivienda en Nueva York no quieren Manhattan

(Bloomberg) -- Los compradores de viviendas del área de Nueva York siguen sin estar seguros acerca de Manhattan y están apostando en su lugar por los barrios periféricos y Brooklyn.

Los contratos para la compra de apartamentos en cooperativas de Manhattan disminuyeron un 26% en agosto respecto al año anterior, mientras que los acuerdos de condominios pendientes se desplomaron un 38%, según un informe de la tasadora Miller Samuel Inc. y la firma inmobiliaria Douglas Elliman Real Estate.

Por otro lado, las nuevas ofertas de viviendas en el barrio aumentaron: un 68% para las cooperativas y 30% para los condominios.

La historia era distinta fuera de Manhattan. Los compradores que huyeron del núcleo financiero de la ciudad, en busca de más espacio para trabajar y estudiar desde casa, impulsaron la demanda en casi todas las otras zonas el mes pasado.

Los contratos de compra de viviendas unifamiliares en Greenwich, Connecticut, casi se triplicaron respecto al año anterior a 136 acuerdos. El mayor aumento en la demanda estuvo en el segmento de las propiedades de entre US$1 millón y US$1,99 millones, con 50 contratos, frente a los 13 de agosto de 2019.

En Westchester, los contratos unifamiliares aumentaron un 57% a 780. Incluso a los condominios les fue bien, con acuerdos que aumentaron un 24%.

En los Hamptons, se firmaron 278 acuerdos firmados para viviendas unifamiliares, más del doble de la tasa de agosto pasado.

Brooklyn registró casi el triple de acuerdos de cooperativas, con 138. La mayoría fueron de propiedades con un precio inferior a US$1 millón. Los contratos de condominios aumentaron un 33% a 200.

