Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Mnuchin presiona por estímulo, la intervención verbal del BCE limita el repunte del euro y las elecciones de noviembre representan un riesgo histórico.

Necesidad urgente

Al iniciar las conversaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, enfatizó la necesidad que tiene la economía del país de un nuevo estímulo fiscal, en un esfuerzo por reanudar las estancadas negociaciones. No ha habido avances desde que terminó la última ronda de conversaciones hace casi un mes. Mnuchin no ofreció nuevas concesiones a los demócratas, mientras que el jefe de gabinete del presidente Donald Trump, Mark Meadows, dijo ayer que el plan de la Cámara para un paquete de US$2.200 no es realista y que el estímulo de US$500.000 millones al que apuntan los republicanos sería un buen punto de partida para las negociaciones.

El euro hace una pausa

El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, hizo que los inversionistas pusieran pausa al reciente repunte del valor del euro al decir que el tipo de cambio “sí importa” para la política monetaria. Si bien eso puede parecer benigno, los operadores están muy susceptibles a cualquier comentario del banco central, que generalmente prefiere no hacer comentarios sobre los movimientos de la moneda. Después de una apreciación de 12% frente al dólar en los últimos cinco meses, ahora hay diferentes opiniones sobre si el euro volverá a caer a US$1,175, o reiniciará su repunte para llegar a US$1,25.

Riesgo electoral

Las elecciones de noviembre representan ahora el mayor riesgo en la historia del mercado de futuros de volatilidad accionaria de EE.UU., ya que los inversionistas están incorporando altas posibilidades de un resultado tardío o no concluyente. Los operadores que buscan protección en el mercado de valores, tasas de interés y posiciones en dólares y yenes enfrentan elevadas tarifas para cubrir sus posiciones. A 62 días de las elecciones, el candidato demócrata, Joe Biden, supera a Trump por ocho puntos en la última encuesta nacional.

Mercados suben

Las acciones mundiales están subiendo luego de que los comentarios acomodaticios del gobernador de la Reserva Federal Lael Brainard ayudaran al optimismo de los inversionistas. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacific avanzó 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 2% a las 5:50 a.m., hora del este, en un avance generalizado que hizo que todos los sectores de la industria se elevaran. Los futuros del S&P 500 apuntan a más avances en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,688% y el petróleo se mantenía cerca de US$43 por barril.

También hoy…

La publicación de los datos de ADP sobre la variación en los empleos a las 8:15 a.m. da inicio a tres ajetreados días para el mercado laboral, ya que mañana se dan a conocer las solicitudes y el viernes, las nóminas salariales de agosto. Las cifras de pedidos de fábrica para julio y la lectura final de los pedidos de bienes duraderos de ese mes se publican a las 10:00 a.m. y el informe de los inventarios de crudo de la EIA se conoce a las 10:30 a.m. Es un gran día para los observadores de la Fed, ya que más tarde hablan el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams; la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester; y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. El último Libro Beige se publica a las 2:00 p.m.

