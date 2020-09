Cate Blanchett insta a aprovechar la pandemia para renovar y defender el cine

EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Venecia (Italia), 2 sep (EFE).- La actriz australiana Cate Blanchett, presidenta del jurado de la Mostra de Venecia, consideró hoy que la pandemia es también una "oportunidad" para mejorar el sector del cine y hacerlo "emerger de nuevo" más resiliente.

"Al emerger de nuevo tenemos la posibilidad de examinar lo que no hemos estudiado antes, como la tecnología del 'streaming' y las implicaciones al mundo del cine. Hay muchas oportunidades de abrir grandes preguntas", señaló en la rueda de prensa de inauguración.

Y agregó: "Tengo muchos miedos pero debemos ser valientes. Una vez que se parte con un proyecto en un momento de pandemia, o lo que sea, como en los primeros días de escuela, cuando empezaban todos los grandes proyectos".

Blanchett preside el jurado de la Selección Oficial de su edición septuagésimo séptima, que ha logrado celebrarse a pesar de la pandemia del coronavirus, que ha obligado a suspender otros certámenes similares como el francés de Cannes.

La actriz defendió que "cada vez que se parte de cero es hora de tirar lo que se tenía entendido antes y arriesgarse a fallar".

"La industria reemergerá más resiliente, creativa e inventiva. Estoy llena de esperanzas en este sentido. Hay muchos retos en este sentido", consideró.

Blanchett señaló que uno de los retos es la "monocultura del streaming", la expansión de las plataformas que permiten ver el cine en casa, a pesar de que participa en un festival que cada año admite producciones de Netflix.

Y defendió la necesidad de mantener las salas convencionales de cine abiertas. Justo este año en la Mostra se ha recordado en varias ocasiones que se cumplen 120 años de la invención del cine por los hermanos Lumière.

Blanchett confesó que es "un privilegio, un placer y un gran honor" participar como jurado en esta edición de Venecia, ciudad que estima como "turista y amante del arte", y aplaudió a sus organizadores por la decisión de mantener la Mostra.

"Estoy de acuerdo en que se debe reabrir de forma segura y creo que la industria del cine como todas ha tenido meses dificilísimos y tiene que esforzarse en emerger de nuevo", instó.

En lo personal aseguró que ha pasado los últimos seis meses confinada hablando con sus cerdos y gallinas y la pasada semana pudo salir de nuevo al cine para ver lo último de Christopher Nolan, un recuerdo que le sirvió para defender de nuevo a las salas.

"Siento un placer amargo y dulce al ver películas a casa (...) Prefiero volver al modo tradicional de ver películas, en una gran pantalla", consideró.

Aunque no quiso hacer consignas políticas, se mostró disgustada sobre la gestión de la pandemia a nivel global y dijo que esperaba una acción de liderazgo de la Organización Mundial de la Salud en vez de ver a cada país actuando por su cuenta.

"No comprendo cómo nos comportamos a veces, de forma destructiva, no es útil", lamentó.