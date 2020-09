Carmen Borrego se desmarca de su madre: "Ella es la que ha hablado. Yo no opino de lo que dicen los demás"

18/06/2019 Carmen Borrego se pronuncia tras las últimas críticas recibidas por su madre tras su participación en el "Hormigas Blancas" sobre Rocío Jurado EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Carmen Borrego siempre ha defendido con uñas y dientes a los suyos. La menor de las Campos se caracteriza por no morderse la lengua y decir lo que piensa en cada momento, lo que en ocasiones le ha causado problemas tanto con sus compañeros de "Viva la vida" como con los colaboradores de "Sálvame", con muchos de los cuales no terminó lo que se dice bien tras numerosos desencuentros.



Sin embargo, en esta ocasión, y tras las numerosas críticas recibidas por María Teresa Campos tras pedir al cielo - dirigiéndose a la propia Rocío Jurado - ayuda y justicia para Rocío Carrasco, Carmen Borrego prefiere desmarcarse de las declaraciones de su madre.



Así, cuando le preguntamos por el revuelo que se ha formado tras las declaraciones de su progenitora, la colaboradora prefiere irse por la tanjente: "Pregúntale a ella que es la que ha hablado". Cuando le preguntamos qué le parece a ella que su madre haya apoyado a Rociíto, Carmen asegura que "yo no opino de lo que opinan los demás".



Con un "ay chica es que no tengo ni idea, de verdad te lo digo", la menor de las Campos responde al hecho de que Teresa haya quedado no demasiado bien al asegurar que nunca había visto en persona a Rocío Flores y sin embargo hayan demostrado con imágenes de archivo que no es que se conociesen, sino que llegaron agarradas del brazo al bautizo del hijo de Chayo Mohedano.



Sin embargo, Carmen se muestra más irónica que nunca cuando le preguntamos por las palabras de Mila Ximénez asegurando que "si Rocío Jurado levantara la cabeza lo que haría sería besar a Antonio David por haber sacado adelante a sus nietos". Cotundente, la hermana de Terelu asegura que le parece "fenomenal, fenomenal todo"