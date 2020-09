Capriles, sobre el futuro de la oposición: El plan que había se agotó

Imagen de archivo de dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, EFE / Rayner Peña / Archivo

Caracas, 2 sep (EFE).- El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles aseguró este miércoles, acerca del futuro de la oposición, que "el plan que había se agotó", apenas un día después de que se conociera que dialogó con el Gobierno de Nicolás Maduro para conseguir medidas de gracia para 110 personas.

"El plan que había se agotó, la agenda que se había presentado al país no dio resultado, se agotó", dijo Capriles en una transmisión por redes sociales en las que no señaló directamente al también opositor Juan Guaidó, que ayer desacreditó sus conversaciones con el Ejecutivo a través de Turquía.

Durante su conversación criticó las posturas cerradas de los simpatizantes del chavismo y se preguntó si la oposición va a convertirse "en lo mismo" como "un espejo" y se respondió: "No estoy de acuerdo con eso, quiero un país libre, próspero, democrático".