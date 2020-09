Bielorrusia.- Bielorrusia anuncia sanciones contra los países bálticos por sus medidas contra Lukashenko

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, ha confirmado que su Gobierno impondrá sanciones contra líderes de Estonia, Lituania y Letonia como represalia contra los países bálticos, que el lunes pactaron la declaración de 30 dirigentes bielorrusos como personas 'non gratae', entre ellos el presidente, Alexander Lukashenko.



Makei ha asegurado durante un rueda de prensa en Moscú que varias agencias bielorrusas ya han pactado los castigos, que se conocerán próximamente y serán "asimétricos". Irán dirigidas contra "personas relevantes" de los países bálticos, según el ministro, quien ha advertido de que Minsk dará "una respuesta adecuada" a cualquier otra medida similar.



El jefe de la diplomacia bielorrusia ha asegurado que hay personas "intentando interferir en los asuntos internos" e incluso financiando a los opositores al Gobierno de Lukashenko. "Es completamente inaceptable", ha zanjado, según la agencia de noticias oficial BelTA.



El Gobierno lituano ha aprobado este miércoles un programa de ayuda para los ciudadanos que hayan sido objetivo de ataques durante las protestas de las últimas semanas, desatadas a raíz del supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales del 9 de agosto.



El plan de ayuda ha sido aprobado por el Ejecutivo de Lituania, aunque su contenido aún no es definitivo. El borrador agiliza la concesión de visados y aumenta la ayuda médica y legal para quienes hayan sufrido heridas durante las manifestaciones, según la agencia de noticias DPA.



El primer ministro, Saulius Skvernelis, ha señalado que la iniciativa es "la primera, pero seguro que no la última" para ayudar a quienes se hayan visto afectados por la crisis sociopolítica en el país vecino.