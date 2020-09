Biden sigue aventajando a Trump tras las convenciones

La encuesta, realizada por la Universidad Suffolk para el diario, daba a Biden una ventaja de 12 puntos en junio, y ahora le asigna el favor del 50 % de los votantes, comparado con el 43 % del presidente. EFE/EPA/DNCC/Archivo

Washington, 2 sep (EFE).- Las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano son historia en EEUU y el candidato demócrata, Joe Biden, sigue aventajando al presidente Donald Trump aunque el margen de ventaja se acortó a siete puntos porcentuales, según una encuesta que publica este miércoles el diario USA Today.

La encuesta, realizada por la Universidad Suffolk para el diario, daba a Biden una ventaja de 12 puntos en junio, y ahora le asigna el favor del 50 % de los votantes, comparado con el 43 % del presidente.

En un detalle inusitado en la tradición política estadounidense, la encuesta realizada entre 1.000 votantes registrados entre el 28 y el 31 de agosto, encontró que el 28 % de los partidarios del exvicepresidente Biden, y el 19 % de los simpatizantes de Trump no están preparados para aceptar la victoria del rival.

Entre los que dicen que apoyarán a Biden, el 49 % indicó que votará por este candidato pero el 33 % señaló que su decisión responde más al deseo de votar contra Trump porque ven "peligros graves" en un hipotético segundo mandato del republicano.

Un promedio ponderado de otras encuestas que realiza la plataforma fivethirtyeigh.com encuentra que el índice de rechazo a la presidencia de Trump ha disminuido del 56,4 % a fin de julio a un 52,5 % después de la Convención Nacional del Partido Republicano.

Asimismo, el índice de aprobación ha subido en el mismo período del 40,5 % al 43,5 %, esto es apenas el índice más alto de popularidad que Trump ha logrado en tres años y medio de gobierno.

Para RealClearPolitics, otra plataforma que elabora su promedio de varias encuestas, Biden cuenta ahora con la simpatía del 48,9 % de los posibles votantes y Trump tiene el apoyo del 42,5 %.

Para esta organización y cuando faltan 61 días para la elección, el índice de aprobación de la gestión de Trump se encuentra en el 45 % y el de desaprobación en el 53 %.

En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino a los 538 delegados a un Colegio Electoral distribuidos de acuerdo con la población de cada Estado, y se necesitan 270 "electores" para ganar la elección.

La plataforma 270towin.com, sobre la base de las encuestas de opinión en los estados, indica que si las elecciones fuesen ahora, el candidato demócrata contaría con 278 electores, y Trump con 169, mientras hay 91 delegados cuya adjudicación no está decidida.