Biden dice que la reapertura de escuelas en EE.UU. es una “emergencia nacional”

Washington, 2 sep (EFE).- El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, aseguró este miércoles que la reapertura de las escuelas después del confinamiento debido a la pandemia es una “emergencia nacional”, y criticó a su rival electoral, el presidente Donald Trump, por sus fracasos.

“Si el presidente Trump y su Administración hubieran hecho su trabajo, las escuelas en Estados Unidos estarían abiertas”, aseguró Biden en un discurso en Wilmington (Delaware).

Para el que fue segundo a bordo del presidente Barack Obama (2009-2017), las familias estadounidenses “están pagando el precio” de los fracasos del actual Gobierno.

“Puede que el presidente Trump no crea que esto sea una emergencia nacional, pero yo sí”, añadió el líder demócrata para quien proteger a los estudiantes, educadores y comunidades y “conseguir que las escuelas abran de forma segura y efectiva” es “una emergencia nacional”.

En ese sentido, cuestionó que el gobernante “aún no tiene un plan real” de cómo abrir las escuelas de forma segura, ni de cómo ayudar a los padres a sentirse seguros sobre sus hijos.

“Donald Trump y Betsy DeVos (la secretaria de Educación del Gobierno) no han dado un paso al frente. Y todos estamos viendo el resultado, millones de estudiantes ahora están comenzando un nuevo año escolar de la misma manera que terminaron el anterior: en casa”, afirmó.

Biden indicó que, si fuese presidente, se aseguraría de que los equipos de protección individual y los suministros sanitarios para las escuelas fueran considerados “medidas de protección de emergencia”, para asegurarles asistencia federal.

“Estaría trabajando con los líderes del Congreso, ahora, hoy, para aprobar un paquete de emergencia para las escuelas para que tengan los recursos que necesitan: dinero para ventilación y otras medidas de salud, pero también más dinero para contratar más maestros”, subrayó.

El exvicepresidente puntualizó que ese es el “trabajo” del presidente, “no avivar el miedo y la división, no incitar la violencia” en las calles, en alusión al manejo de las protestas raciales y contra la brutalidad policial.

“Salga de Twitter”, agregó Biden, quien llamó al presidente a negociar un acuerdo con el Congreso para, añadió, “ayudar a alguien que no seas tú mismo”.

Estados Unidos suma más de seis millones de contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2 y 184.914 víctimas, lo que lo mantiene al frente de las estadísticas mundiales de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.