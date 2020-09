Biden dice que Cuba, China y Rusia han contribuido a estancamiento político en Venezuela

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo en una entrevista televisiva que Cuba, China y Rusia han contribuido al estancamiento político en Venezuela y que la actitud del presidente Donald Trump hacia Caracas ha sido un "fracaso abyecto" y ha fortalecido al mandatario Nicolás Maduro.

"Cuba, junto a Rusia y China han contribuido al estancamiento político en Venezuela", afirmó Biden a una filial de NBC del sur de Florida, según los extractos de una entrevista difundidos este miércoles que se emitirá completa el domingo.

Florida es un estado clave para llegar a la Casa Blanca y allí residen una gran cantidad de cubanos anticastristas y de venezolanos duramente críticos de Maduro.

Respecto a la política de su contendiente el 3 de noviembre, Biden calificó la estrategia de Trump de "fracaso abyecto" y dijo que "Maduro se ha fortalecido" desde que el magnate republicano asumió la presidencia en 2017.

"La gente está peor, viviendo una de las peores crisis humanitarias de todo el mundo y el país no está más cerca de celebrar unas elecciones libres", afirmó el exvicepresidente del gobierno de Barack Obama (2009-2017).

- Una lucha por Florida -

La elección en Estados Unidos está muy reñida y a nivel nacional Biden supera a Trump por 49,7% frente a 42,2%, pero quien llegue a la Casa Blanca debe sumar los votos de cada estado.

En Florida, Biden supera a Trump por 49% frente a 45,3%, según el compilado de encuestas de Real Clear Politics.

Trump defiende una estrategia de máxima presión, con sanciones progresivas para obligar a Maduro a dejar el poder, ya que considera que su segundo mandato es ilegítimo por las irregularidades en las elecciones.

El gobierno de Trump fue el primero en reconocer al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino del país a comienzos de 2019, pero desde entonces Maduro se ha reforzado en el poder, pese a la abismal crisis económica y a los millones de refugiados, con la ayuda de Cuba y el sostén de China y Rusia.

Sin embargo, Trump se ha negado a ofrecerles un Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a los venezolanos en Estados Unidos que huyen de la crisis en el país, algo que Biden defiende y que prometió que les daría esta protección migratoria.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso en 2019, calificarían unas 200.000 personas.

Leopoldo Martínez, un excongresista venezolano que forma parte del Comité Nacional Demócrata, explicó a la AFP que Biden entiende que para lograr un desenlace democrático en Venezuela, los esfuerzos de la comunidad internacional y la diplomacia estadounidense tienen que presionar a China y a Rusia.

Ellos, "no pueden obstaculizar el cambio hacia la democracia en Venezuela. Hacerlo tiene consecuencias, negativas si no colaboran, positivas para todos si no obstaculizan el cambio", afirmó.

Martínez afirmó a la AFP que "el unilateralismo de Trump ha hecho mucho daño".

"Se tendrá éxito diplomático si se logra coordinación entre los países comprometidos con la causa democrática en Venezuela, con un enfoque holístico y multilateral", afirmó el asesor.

En junio, durante la ola de protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd, un ciudadano negro muerto a manos de la policía, y la posterior represión, el excongresista venezolano trazó un paralelismo entre Trump y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

"Las similitudes entre el 'trumpismo' y el chavismo son impresionantes y dolorosas", dijo.

an/rsr