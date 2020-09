Barnier está preocupado tras últimas discusiones con Reino Unido

Michel Barnier, chief negotiator for the European Union (EU), pauses during a news conference following the first round of Brexit trade talks in Brussels, Belgium, on Thursday, March 5, 2020.

(Bloomberg) -- El negociador jefe sobre el brexit de la Unión Europea acusó al Reino Unido de no comprometerse de manera constructiva en las negociaciones sobre su futura relación, lanzando una de sus advertencias más duras hasta el momento sobre que se está agotando el tiempo para llegar a un acuerdo.

“Estoy preocupado y decepcionado”, dijo Michel Barnier al Instituto de Asuntos Internacionales y Europeos de Irlanda horas después de regresar de las conversaciones con su homólogo británico. “Regresé de Londres esta mañana, no vimos ningún cambio en la posición del Reino Unido”, señaló.

Sus comentarios destacan la creciente exasperación en Bruselas por la falta de avance alcanzado entre ambas partes tras meses de conversaciones. La próxima semana está prevista una ronda formal de negociaciones entre las dos partes, y la falta de avances podría aumentar aún más el riesgo de una separación caótica cuando expire el período de transición posbrexit en diciembre.

El funcionario francés reiteró que, sin compromisos legales de que Gran Bretaña no socavará los estándares ambientales y restricciones a las ayudas estatales de la UE, y sin concesiones que permitan a los pescadores europeos acceder a aguas británicas, no puede haber ningún tipo de acuerdo de asociación económica a fines de este año.

“Necesitamos un gran avance”, dijo Barnier. “Si el Reino Unido quiere un acuerdo con nosotros —un acuerdo justo para el acceso sin aranceles ni impuestos de los productos británicos a nuestro mercado de 450 millones de consumidores— tendrá que avanzar”.

